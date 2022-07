Maßgeschneiderte Anlagelösungen

Individuelles Anlageprodukt gefällig? my.onemarkets macht‘s möglich.

my.onemarkets ist ein Service, der es Kundinnen und Kunden der HypoVereinsbank ermöglicht, gemeinsam mit ihrer:m Betreuer:in ein individuelles Anlageprodukts entsprechend dem persönlichen Chance-Risiko-Profil zu gestalten. Der Weg dahin dauert in der Regel nur wenige Minuten – und eine eigene Wertpapierkennnummer (WKN) für das Wunschprodukt gibt es auch.

Das Anlageuniversum von my.onemarkets umfasst zahlreiche Produkttypen. Wie aus einer Auswertung für den Monat Juni 2022 hervorgeht, waren insbesondere Aktienanleihen Protect, Express Aktienanleihen Protect und Express-Plus-Zertifikate beliebt. Darüber hinaus bietet my.onemarkets eine große Auswahl an Basiswerten an. Wie die Auswertung ebenfalls zeigt, waren im Monat Juni vor allem Produkte auf DAX®- und MDAX®-Titel gefragt. Lediglich die Aktie des französischen Versicherungskonzerns AXA S.A. schaffte es als einziger ausländischer Titel in die Top 10 der meistgewünschten Basiswerte.

