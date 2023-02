Maskenpflicht wird aufgehoben

Seit gestern ist die Maskenpflicht in Bussen und Zügen des öffentlichen Fernverkehrs aufgehoben. Gleichzeitig wird die Vorgabe in den neun Bundesländern aufgehoben, in welchen sie im Regionalverkehr bislang noch gültig war. Dies hat das Bundeskabinett zuvor mit der „Verordnung zur Aufhebung von Verpflichtungen nach § 28b Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes“ beschlossen. Eine Überlastung des Gesundheitssystems ist angesichts des Infektionsgeschehens nicht zu erwarten. „Die Aufhebung der Maskenpflicht ist dringend geboten und hätte schon längst erfolgen müssen“, kommentiert Christian Sauter. Auch für Frank Schäffler ist dieser Schritt überfällig. „Der Panikmodus endet viel zu spät. Endlich wird wieder auf Eigenverantwortung gesetzt.“ Jens Teutrine begrüßt diesen Schritt ebenso: "Endlich wird die Eigenverantwortung des Einzelnen gestärkt. Auch in anderen Politikfeldern braucht es dringend weniger staatliche Vorschriften und Überregulierungen, sondern mehr Eigenverantwortung. Die Corona-Maßnahmen und der entstandene Schaden sollten in mahnender Erinnerung bleiben."