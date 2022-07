Schnelle Nachrichten und leichte Kursgewinne – die mittelfristig orientierten Anleger reagieren eher träge. Weil viele weiter tief im Minus sitzen würden, glaubt Joachim Goldberg.

Zusammenfassung

Der DAX ist seit vergangen Mittwoch leicht gestiegen, die von uns befragten mittelfristig orientierten Anleger haben sich ebenfalls nicht weit weg bewegt aus ihren alten Positionen. 3 Prozent der Profis sind aus den Long-Engagement heraus gegangen und 5 Prozent der Privatanleger aus den Short-Positionen. Die Mehrheit davon sitzt jetzt an der Seitenlinie. Die Sentiment-Indizes stehen wieder wieder beieinander mit +8 und -9 Punkten, dennoch weiter auf der anderen Seite der neutralen Nulllinie.

Joachim Goldberg vermutet, dass die Erholung des DAX in der betrachteten Woche den Profis nicht gereicht hat, um Gewinne mitzunehmen, weil sie weiterhin deutlich im Minus seien. Diese bullishen Positionen stellten für den DAX nach unten eine Belastung dar, weil dann in etlichen Fällen die Notbremse gezogen werden sollte. Nach oben rechnet er allerdings bis 13.250/13.300 Punkten noch nicht mit Gewinnmitnahmen.

13. Juli 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Gemessen am immer wieder aufflammenden Konjunkturpessimismus, hat sich der DAX seit unserer vergangenen Stimmungserhebung noch recht ordentlich geschlagen. Wir notieren im Punktvergleich sogar ein Wochenplus von 1,2 Prozent, wobei das Börsenbarometer zwischenzeitlich kurz über die 13.000er Marke lugte. Der vergleichsweise robuste DAX ist insofern beachtlich, als sich in anderen Märkten teils Dramatisches abspielte. Sogenannte „sichere Häfen“ wie Staatsanleihen waren zuletzt gefragt. Auch spiegelte sich der Konjunkturpessimismus in den Rohölnotierungen wider, die gestern erneut heftige Abschläge hinnehmen mussten. Als markant wurde auch der Absturz des Euro wahrgenommen. Nicht weil es in diesem Jahr schon einmal ähnlich große Kursrückgänge innerhalb weniger Wochen gegeben hatte. Sondern weil die Gemeinschaftswährung zum ersten Mal seit Ende 2002 gegenüber dem US-Dollar auf die Parität zurückgefallen war. Ein Wechselkurs von 1,0000, eine sogenannte „runde Zahl“, wird nun einmal von den Akteuren immer als etwas Besonderes und Bedeutsames wahrgenommen. Viele Kommentatoren sahen darin ein Signal, dass man sich verstärkt um die Eurozone Sorgen machen sollte.

DAX nicht weit genug gestiegen

Sorgen um den hiesigen Aktienmarkt scheint sich die Mehrheit der von uns befragten institutionellen Investoren mit mittelfristigem Handelshorizont offenbar nicht zu machen. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist gegenüber der Vorwoche gerade einmal um 4 Punkte auf einen neuen Stand von +8 gefallen. Nicht zuletzt, weil sich ein überschaubarer Teil vormals optimistisch eingestellter Akteure von seinen bullishen Engagements, vermutlich aus der Vorwoche, wieder getrennt hat. Für die meisten Optimisten hat der vorübergehende Kursgewinn des DAX in einer Größenordnung von rund 3,3 Prozent aber offenbar nicht zu Gewinnmitnahmen gereicht bzw. sie nicht zum Ausstieg verführt.

Eine entgegengesetzte Tendenz konnten wir indes bei den Privatanlegern feststellen: Unser Börse Frankfurt Sentiment-Index in diesem Panel ist um 6 Punkte auf einen neuen Stand von -9 gestiegen. Jedoch nicht, weil wir eine größere Zahl von Optimisten ausmachen konnten, sondern weil sich vormals pessimistisch eingestellte Akteure (ca. 5 Prozent aller Befragten) dazu entschlossen haben, ihre Engagements glattzustellen und sich überwiegend zu den neutral gestimmten Akteuren an die Seitenlinie zu begeben.

Zwangsweise optimistisch

Mit der heutigen Befragung hat sich die große Kluft zwischen privaten und institutionellen Investoren aus der Vorwoche etwas verringert. Dabei bleibt die deutliche Divergenz zwischen negativen Marktkommentaren einerseits und der bullishen Positionierung der Mehrheit der institutionellen Investoren andererseits bemerkenswert. Dies umso mehr, wenn man bedenkt, dass der gestern publizierte ZEW-Index – oftmals auch ein Spiegel der Positionierung der institutionellen Investoren – für Deutschland miserabel ausgefallen ist.

Wie bereits in den vergangenen Wochen lässt sich als das zentrale Motiv für die bullishen Akteure eines vermuten: Ihr Optimismus rührt daher, dass die Einstandspreise ihrer Engagements in der Summe vermutlich immer noch weit über dem derzeitigen Kursniveau liegen. Diese bullishen Positionen stellen naturgemäß für den DAX dann eine Belastung dar, wenn es zu einer neuen Verkaufswelle mit neuen Jahrestiefs kommen sollte. Weil dann in etlichen Fällen die Notbremse gezogen werden dürfte. Immerhin hat sich die Gesamtlage für den DAX mit der heutigen Befragung insofern leicht verbessert, als Erholungen im Abwärtstrend des DAX bis 13.250/13.300 Zähler vermutlich nicht durch größere Positionsglattstellungen optimistischer Akteure gestört würden.

13. Juli 2022, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.