Private wie Profis wollen sich nicht zu weit aus dem Short-Fenster lehnen, setzen zögerlich auf steigende Preise zum Jahresende – mit Unterstützung aus dem Ausland, vermutet Joachim Goldberg.

Zusammenfassung

Stimmungsumschwung bei den professionellen Investoren: 10 Prozent sind gegenüber der Vorwoche long, 7 Prozent haben ihre Short-Engagements geschlossen. Joachim Goldberg vermutet, dass diese Akteure vor der anstehenden Notenbanksitzung nicht zu stark auf der Bärenseite exponiert sein wollten und den Rücksetzer zum Eindecken genutzt haben. Der Sentiment-Index steigt auf -4 Punkte. Auch von den privaten Anlegern haben 4 Prozent glattgestellt und mit 2 Prozent einige gekauft. Der Verhaltensökonom vermutet, dass die Ex-Bären insgesamt auch einiges an Gewinn gemacht haben.

Zudem kämen Käufe internationaler Investoren hinzu, die ihre extreme Untergewichtung in europäischen Aktien langsam aufgeben würden. Unterm Strich sieht Goldberg die heimischen Investoren "ohne größere Schieflagen" und für eine Konsolidierung gewappnet, jedoch nicht für größere Gewinne.

14. Dezember 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die heutige Stimmungserhebung fand zu einem besonderen Zeitpunkt statt: nach den gestern publizierten US-Inflationsdaten und vor wichtigen Sitzungen diverser Notenbanken. Die größte Bedeutung dürfte dabei wohl der heute Abend nach unserer Zeit endenden Zusammenkunft des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) beigemessen werden. Allerdings herrscht unter den Börsianern weitgehend Einigkeit darüber, dass die Fed den Leitzins um 50 Basispunkte anheben wird.

Viel interessanter dürften dagegen die aktualisierten Wachstums- und Inflationsprognosen sowie vor allem die neuesten Leitzinsvorhersagen der FOMC-Mitglieder (Dot-Plots) sein. Werden sie die zuletzt besser als vielerorts befürchtet ausgefallene Entwicklung der Konsumentenpreise bei ihren Einschätzungen berücksichtigen und möglicherweise ihren falkenhaften Kurs drosseln? Für rekordhohe 90 Prozent der internationalen Fondsmanager ist es jedenfalls klar, dass die globale Inflationsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten niedriger als heute sein wird. Das ergibt sich aus der neuen Umfrage der Bank of America (BofA), die gestern für den Monat Dezember veröffentlicht wurde.

Die von uns befragten institutionellen Investoren mit mittelfristigem Handelshorizont haben auf die jüngsten Entwicklungen erneut mit einem deutlichen Stimmungsumschwung reagiert. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist gegenüber der Vorwoche um 17 Punkte auf einen neuen Stand von -4 gestiegen. Offenbar hat sich bei einem Teil der in der Vorwoche aufgetretenen Pessimisten die Meinung durchgesetzt, dass es nicht von Vorteil sei, bei den bevorstehenden Notenbanksitzungen allzu exponiert zu sein. Gut möglich aber auch, dass der zwischenzeitliche Rücksetzer des DAX von rund 1,6 Prozent seit unserer vergangenen Stimmungserhebung zu Eindeckungskäufen genutzt wurde. Die Gruppe der Bullen hat auf jeden Fall einen Zuwachs von 10 Prozentpunkten erfahren, wobei sich dieses Plus per Saldo aus 70 Prozent ehemaliger Bären speist.

Keine zu deutliche Positionierung

Bei den Privatanlegern zeigt sich zur heutigen Erhebung ein leicht gestiegener Optimismus: Der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist in dieser Gruppe um 6 Punkte auf einen neuen Stand von +4 gestiegen, wobei sich die Reduktion bei den Pessimisten von 4 Prozentpunkten zu gleichen Teilen auf Bullen und neutral gestimmte Investoren verteilt.

Mit der heutigen Befragung hat sich die Stimmungskluft zwischen privaten und institutionellen Investoren wieder deutlich verringert. Dabei ist der erneute Sentiment-Umschwung bei den Institutionellen innerhalb kurzer Zeit angesichts der nicht gerade auffallenden Handelsbandbreite von rund 3,3 Prozent bemerkenswert, wenngleich angesichts der bevorstehenden Ereignisse auch verständlich. Zumal etliche der betroffenen Investoren ihre Engagements mit einem kleinen Gewinn abschließen konnten.

Internationale Nachfrage trägt Trend

Dass sich der DAX zum Erhebungszeitpunkt mit einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem vergangenen Mittwoch präsentiert, dürfte also überwiegend auf heimische Nachfrage zurückzuführen sein, verdankt sich möglicherweise aber auch internationalem Kaufinteresse. Letzteres hat auf jeden Fall zum seit Ende September bestehenden Aufwärtstrend des DAX deutlich beigetragen, will man oben genannter BofA-Umfrage Vertrauen schenken. Denn nur noch netto 10 Prozent der internationalen Fondsmanager gaben an, in Aktien der Eurozone untergewichtet zu sein; Anfang September betrug besagte Untergewichtung noch rekordverdächtige 42 Prozent!

Sollte sich diese Untergewichtung in den kommenden Wochen weiter reduzieren, würde dies den positiven Trend des DAX verstärken. Die heimischen Investoren sind unter dem Strich ohne größere Schieflagen und gleichzeitig aber auch nur für eine Konsolidierung, nicht jedoch für einen größeren Trend gerüstet.

14. Dezember 2022, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.