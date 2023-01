Wechselkurse, Energiekrise und Inflation haben die Ökonomien in den Emerging Markets im vergangenen Jahr stark belastet. Paul McNamara erläutert, welche Einflüsse 2023 richtungsweisend sein könnten.

6. Januar 2023. ZÜRICH (GAM Investments). Für die Schwellenländer waren die letzten Jahre schwierig. In dieser Zeit mussten alle Anlageklassen, die auch nur entfernt mit einem Risiko assoziiert wurden – und viele Anlageklassen, die eigentlich kein Risiko bergen – schwere Einbußen hinnehmen.

Eine der größten Herausforderungen für Schwellenländer ist die Stärke des US-Dollars. Im Laufe des Jahres 2022 hob die US-Notenbank die Zinssätze an und das US-Wachstum war einigermaßen robust. Europa kämpfte unterdessen mit Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Energieversorgung und die Europäische Zentralbank hob die Zinsen relativ vorsichtig an. China, ein wichtiger Wachstumsmotor für den Rest der Welt, schlug sich derweil mit Covid-19 herum. In den USA war das Wachstum vergleichsweise zuverlässig. Dies hatte zur Folge, dass der US-Dollar einen der stärksten, jemals in einem Jahr gemessenen Aufwärtstrends verzeichnete. Schwellenländerwährungen standen indes unter Druck.

Obwohl die Inflation in den Schwellenländern schmerzhaft war, beginnt sie sich nun offenbar abzuschwächen. Tatsächlich ist die Beziehung zwischen den Rohstoffpreisen und der Inflation in den Schwellenländern vor allem bei der Energie noch stärker als in den Industriestaaten ausgeprägt. In den Industrieländern macht die Energie rund 5 bis 6 Prozent des Konsumentenpreisindexes (KPI) aus. In den Schwellenländern hat sie dagegen in der Regel ein Gewicht von 12 bis 15 Porzent.

Energie wirkt sich auf die Preise von Lebensmitteln, Gebrauchsgütern und vielen weiteren Produkten aus. Der Anteil von Gütern am KPI ist in den Schwellenländern erheblich höher als in den Industrieländern. Daher besitzen die Energiepreise für die Konsumentenpreisinflation in den Schwellenländern eine größere Bedeutung als in der industrialisierten Welt.

Inzwischen sind die Energiepreise aber wieder um über 20 Prozent gesunken. Wenn sie weiter fallen sollten, würden sich die Aussichten für die Inflation in den Schwellenländern verbessern und einen soliden Eindruck machen. Dies wäre ein positives Szenario.

Schwellenländer schauen nach Europa, China und auf den US-Dollar

Damit das Jahr 2023 für die Schwellenländer besser wird, wäre ein kräftigeres Wachstum in China und Europa nötig. Unserer Ansicht nach ist dies durchaus denkbar. Und falls das Wachstum in diesen Regionen tatsächlich die Erwartungen übertreffen sollte, wären die Schwellenländer ein gutes Ziel für Investments, da ihre Währungen und Anleihen attraktiv bewertet sind.

Die USA vollziehen derzeit eine Gratwanderung, werden sich unserer Meinung nach aber ganz gut halten. Es besteht jedoch die Gefahr, dass eine gute Wirtschaftsentwicklung in den USA mit einem anhaltend starken US-Dollar einhergehen würde, was wiederum schlecht für Schwellenländerwährungen wäre. Das Problem in den USA besteht darin, dass ein Anstieg der Zinssätze die Hypothekenzinsen in die Höhe treibt und die Hauspreise fallen lässt. Die Hauspreise sind eine wichtige Komponente des Vermögens von Konsumenten. Die Maßnahmen der Fed zur Abkühlung der Konjunktur bremsen also tatsächlich die Wirtschaft ab. Eine Rezession möchten wir allerdings vermeiden, denn dadurch würde die Risikoaversion steigen, womit es erheblich schwieriger wäre, Kapital zu beschaffen. Und selbst wenn die Zinssätze sinken, würden die Kapitalkosten für alle, die mit einem Kreditrisiko assoziiert werden, steigen.

Im Augenblick gehen wir im Basisszenario davon aus, dass den USA diese Gratwanderung gelingt und viele der maßgeblichen Treiber des enormen Inflationsschubs des letzten Jahres, insbesondere die Energie- und Transportkosten, aber auch die Lieferkettenstörungen im Gefolge von Covid, allmählich wegfallen. Die Konsensprognose für die US-Inflation am Ende von 2023 lautet 4,3 Prozent – dies entspricht circa der Hälfte des Höchstwerts im vergangenen Jahr. Am Markt ist dies derzeit nicht eingepreist. Die US-Inflation müsste nur die Erwartungen erfüllen, ohne dass es zu einer Rezession kommt. Dann wäre die Entwicklung in den USA für die Schwellenländer vorteilhaft.

Gaspreis ist der größte Unsicherheitsfaktor

Der Faktor, der uns die größten Sorgen bereitet, ist der Gaspreis. Wie allen bewusst ist, hat Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine die Gaslieferverträge mit Westeuropa gebrochen. Insgesamt liefert Russland nur 9 Prozent des gesamten Energiebedarfs in Westeuropa. Das Problem ist, dass sich dieser Prozentsatz stark auf einige wenige, aber bedeutende Länder konzentriert, und zwar insbesondere auf Deutschland, Italien und Österreich. Zudem sind die Lieferungen aus Russland im Winter überproportional wichtig. Der Inlandssektor verbraucht fast das gesamte Gas im Winter. Aus diesem Grund schnellten die Gaspreise in Europa zum Jahresende steil in die Höhe.

Obwohl die Preise seitdem wieder gesunken sind, ließ sich jedoch ein großer Teil dieses Rückgangs darauf zurückführen, dass die Käufer verschwunden sind – und dies wiederum nicht, weil sie das gesamte von ihnen benötigte Gas bereits gekauft hätten, sondern weil es dafür keine freien Speicherkapazitäten mehr gibt. Abgesehen von der iberischen Halbinsel haben die Länder in Europa nur genügend Speicherkapazitäten für etwa 14 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs. Obwohl die Speicher derzeit voll sind, reichen die gespeicherten Gasmengen trotzdem nicht aus, um Europa auch nur durch einen mäßig kalten Winter zu bringen. Länder wie Irland und Großbritannien, die tief im Westen Europas liegen, haben sehr niedrige Speicherkapazitäten und werden überproportional darunter leiden. Im Falle eines harten Winters wird Europa das Gas ausgehen.

Die wirtschaftlichen Folgen wären verheerend und würden nahezu mit Sicherheit zu einem Anstieg des US-Dollars führen. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem Europa stark vom Wetter abhängt. Wenn der Winter durchschnittlich verläuft, würde Europa unserer Meinung nach einigermaßen durchkommen. Damit würde ein weiteres Risiko aus der Berechnung für Risikoanlagen wegfallen, womit es zu einer Rally bei Schwellenländerwerten kommen könnte. Doch noch ist der Winter nicht vorbei und Europa könnte nach wie vor recht schnell in Schwierigkeiten geraten.

von Paul McNamara, Investment Director bei GAM für Emerging Market Anleihen und Währungen

4. Januar 2023, © GAM Investments

