Marketing ohne SEO – ist das sinnvoll?

Dass das richtige Marketing für jedes Unternehmen eine große Rolle spielt, dürfte wohl kaum noch jemand ernsthaft anzweifeln. Wie ist es in diesem Zusammenhang aber um die Wichtigkeit von SEO bestellt? Und lohnt es sich heute überhaupt noch, Marketing ohne SEO zu machen? SEO-Experte Peter Hiebl meint dazu: “Nein, Marketing ohne SEO ist heute ganz und gar nicht mehr sinnvoll. SEO spielt so weit ins Marketing hinein, dass es äußerst unklug wäre, SEO komplett zu vernachlässigen.”

Zusammenhang von SEO und Marketing

Unter SEO versteht man gemeinhin Suchmaschinenoptimierung, mit dem Ziel, die eigene Unternehmensseite weit oben in den Google-Anfragen zu positionieren. So weit, so gut. “Vielen Unternehmen ist gar nicht klar, dass sie eigentlich ihre ganze Marketingstrategie optimieren, wenn sie eine zielgerichtete SEO-Analyse betreiben”, verrät Peter Hiebl.

Am Anfang einer solchen Analyse stehen Untersuchungen, die die Zielgruppe betreffen und die Fragestellung, wo und wie das Unternehmen diese Zielgruppe besser erreicht. Hat man die typischen Charakteristika einer Zielgruppe erstellt, ergeben sich daraus bestimmte Konsequenzen für die Gestaltung der Seite. Aber natürlich auch für die Onpage-Optimierung, also die Informationen, die auf der Seite stehen, sowie für die Navigation auf der Seite, die Menüs und dergleichen mehr.

“Um den Schritt vom SEO-Marketing zu einem ganzheitlichen Marketingkonzept zu vollziehen, muss man in diesem Fall also eigentlich nichts weiter tun, als die Strategie von Google-Suchanfragen auf andere Medien zu übertragen. Denn die Zielgruppe bleibt ja im Endeffekt dieselbe, nur nutzt sie in anderen Fällen, also wenn sie nicht gerade bei Google sucht, eben einen anderen Kanal”, erklärt Peter Hiebl.

Transfer von Google auf andere Kanäle

Was wird mit welchen Begriffen gesucht? Die Analyse zur Beantwortung dieser Frage ist meist sehr aufwändig und kann anfangs auch trocken anmuten, die Erträge sind jedoch enorm, weil man eben nicht nur über die Zielgruppe, sondern die gesamte Marktsituation etwas lernt. Sind dann erst einmal die tiefen Einblicke in das Suchvolumen der potentiellen Zielgruppe gewonnen, können hieraus wichtige Schlussfolgerungen gezogen werden, die auch für andere Bereiche sinnvoll genutzt werden können. Eine sorgfältigen Analyse kann sich trotz der damit einhergehenden Anstrengung äußerst vorteilhaft auswirken, weil sich nämlich die wenigsten Unternehmen überhaupt diese Mühe machen. “Denjenigen, die es aber dennoch machen, winken große Vorteile, wissen sie im Anschluss doch, wie sie sich am besten von ihrer Konkurrenz absetzen können”, weiß Peter Hiebl.

Durch SEO steigt auch die Conversion Rate

Eines der Ziele der Onpage-Optimierung ist eine erstklassige Nutzererfahrung, die wiederum dem Google Algorithmus gefällt. Neben schnellen Ladezeiten und einer passenden Headline beeinflusst vor allem auch hochwertiger Content das Nutzererlebnis positiv. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er die Suchintention des Suchenden zur Gänze erfüllt und keine Fragen oder Wünsche mehr offen lässt. Denkt man diesen Ansatz konsequent weiter, kommt man zu dem Schluss, dass durch SEO nicht nur durch das bessere Ranking bei den Suchergebnissen der Traffic einer Webseite gesteigert wird, sondern auch die Conversion und die Nutzererfahrung, was sich wiederum auch bei anderen Kanälen, Social Media, etc. positiv auswirkt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Ist eine Seite perfekt auf den Nutzer ausgerichtet und technisch gut optimiert, kann man davon ausgehen, dass sie auch bei bezahltem Traffic besser performt als Seiten, bei denen dies nicht der Fall ist.

Die Optimierung des Nutzererlebnisses geht Hand in Hand mit der Conversion Optimierung, die deshalb ein wesentlicher Teil einer soliden Onpage Optimierung ist. Die Conversion Rate gibt an, wie viele Seitenbesucher die gewünschte Aktion vorgenommen haben. Häufig ist das ein Klick auf einen Call To Action-Button, mit dem der User die Bereitschaft für den nächsten Schritt in der sich entwickelnden Geschäftsbeziehung signalisiert. Wenn sich ein Seitenbesucher in einen Interessenten oder Kunden verwandelt, spricht man in der Marketingwelt von Lead-Generierung. Leads sind potentielle Kunden, also genau das, was man mit Marketing im Normalfall erreichen möchte. Und hier schließt sich der Kreis: SEO unterstützt andere Marketingmaßnahmen und sollte unbedingt als Aspekt einer Marketingstrategie gesehen werden, und zwar als einer, der zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Fazit

SEO-Optimierung ist ein Teil des Marketings, der im Grunde nicht ohne andere Marketing-Disziplinen gedacht werden sollte, bzw. sich in vielen Fällen positiv auf diese auswirkt. Von daher kann die gesamte Marketing-Strategie eines Unternehmens von einer gut durchdachten SEO-Strategie profitieren. Ein Verzicht auf SEO ist also definitiv nicht sinnvoll für ein gutes und vor allem ganzheitliches Marketingkonzept.

Über den Autor

Peter Hiebl ist in der deutschen SEO-Szene kein Unbekannter. Als erfahrener Webstratege & SEO-Marketing-Experte hat er schon viele mittelständische Unternehmen und Agenturen im Bereich der Digitalisierung beraten und ihre Marketingkampagnen auf Erfolg getrimmt. Mittlerweile ist er einer der gefragtesten SEO-Experten im DACH-Raum.

