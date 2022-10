Der Markenwert Deutschlands, Österreichs und der Schweiz ist um jeweils 5 % gestiegen, während der Markenwert Russlands wegen der Invasion in der Ukraine um 150 Milliarden Dollar gesunken ist

Der Markenwert Russlands ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 150 Milliarden US-Dollar gesunken, so der aktuelle Brand Finance Nation Brands 2022 Report . Ukraine verliert 22 Milliarden US-Dollar aufgrund der russischen Invasion, aber die globale Wahrnehmung der Ukraine steigt deutlich

Der Markenwert der USA liegt mit 26,5 Billionen US-Dollar immer noch überlegen auf Platz 1, vor China mit 21,5 Billionen US-Dollar, während Deutschland mit 4,5 Billionen US-Dollar auf Platz 3 ebenfalls aufs Treppchen kommt, und Japan auf Platz 4 verweisen konnte

Die „Zukunftsorientierte“ Bewertung der 100 größten nationalen Marken der Welt steigt um 7 % und erreicht fast wieder das Niveau vor der Pandemie, da sich die Weltwirtschaft von COVID-19 erholen wird

Weitere große Volkswirtschaften kehren an die Spitze der Markenstärke-Rangliste zurück: Kanada übernimmt Platz 1 von der Schweiz mit einer Gesamtbewertung der Markenstärke von 81,8/100

Die Markenleistung wurde durch die weltweiten Interaktionen, während der COVID-19 beeinträchtigt, wobei die VAE eine positive Ausnahme bildeten und mit 80,5/100 Punkten die weltweit besten Noten erhielten.

Hier finden Sie den vollständigen Bericht Brand Finance Nation Brands 2022

Deutschland (Anstieg des Markenwerts um 4 % von 4,3 Billionen US-Dollar auf 4,5 Billionen US-Dollar), die Schweiz (Anstieg des Markenwerts um 5 % von 959 Milliarden US-Dollar auf 1,0 Billionen US-Dollar) und Österreich (Anstieg des Markenwerts um 6 % von 536 Milliarden US-Dollar auf 570 Milliarden US-Dollar) haben in diesem Jahr jeweils ein gutes Wachstum des nationalen Markenwerts erzielt, so der jüngste Bericht der führenden Markenbewertungsberatung Brand Finance. Der Anstieg des Markenwerts der drei Länder hängt damit zusammen, dass jedes Land inmitten globaler Umwälzungen zunehmend als sichere und stabile Destination für Investitionen wahrgenommen wird.

Deutschland ist die weltweit 3rd wertvollste Nationen Marke, hinter den Vereinigten Staaten von Amerika und China, und hat damit in diesem Jahr Japan überholt. Darüber hinaus ist Deutschland die viertstärkste nationale Marke der Welt, obwohl der Stärkegrad zum Vorjahr leicht zurückgegangen ist.

Die Schweiz ist die weltweit 3rd stärkste nationale Marke, deren Markenwert in diesem Jahr zum ersten Mal die Schwelle von 1 Billion US-Dollar überschritten hat. Österreich ist die wertvollste nationale Marke der Welt 25th .

Der Markenwert Russlands ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 150 Milliarden US-Dollar gesunken. Ukraine verliert 22 Mrd. USD aufgrund der russischen Invasion, aber die globale Wahrnehmung der Ukraine steigt deutlich

Markenwert in den USA weiterhin auf Platz 1, vor China

An der Spitze der Rangliste haben die Vereinigten Staaten (Markenwert um 7 % auf 26,5 Billionen US-Dollar gestiegen) ihre Position als wertvollste nationale Marke der Welt beibehalten und die Führung vor dem auf Rang 2nd platzierten China (um 8 % auf 21,5 Billionen US-Dollar gestiegen) behauptet. Die USA und China führen die Rangliste der Brand Finance Nation Brands 2022 an, wobei der kombinierte Markenwert der beiden gleich hoch ist wie der der übrigen 98 Nationenmarken in den Top 100.

Zukunftsorientierte Bewertung der 100 größten nationalen Marken steigt fast auf das Niveau vor der Pandemie

Weltweit haben die Werte der nationalen Marken im Wesentlichen wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Der Gesamtwert der 100 weltweit führenden nationalen Marken liegt bei 97,2 Billionen US-Dollar, das sind 7 % mehr als im Vorjahr und nur geringfügig weniger als der Wert vor der Pandemie von 98,0 Billionen US-Dollar im Jahr 2019. Während der Gesamtwert der 100 größten nationalen Marken der Welt praktisch das Niveau vor der Pandemie erreicht hat, haben genau 50 nationale Marken in diesem Zeitraum an Wert gewonnen, während die anderen 50 unter dem Wert vor der COVID-19-Krise bleiben.

Vietnam verzeichnete im Verlauf der Pandemie in absoluten Zahlen den dritthöchsten Anstieg des Markenwerts - von 184 Mrd. USD auf 431 Mrd. USD im Jahr 2022 -, relativ gesehen jedoch das schnellste Wachstum der Welt, nämlich 74 % im Vergleich zu 2019. Vietnam hat dank einer erfolgreichen Steuer- und Geldpolitik und Investitionen in Humankapital als attraktives Ziel für ausländische Investitionen an Dynamik gewonnen, aber auch inmitten von Handelsstörungen durch Chinas Abriegelungen und anhaltende Spannungen zwischen Peking und Washington.

Anführer des nationalen Markenwertwachstums im Jahr 2022

Betrachtet man das jährliche Wachstum des Nationenmarkenwerts ab 2021, so sind Serbien (59 Mrd. USD) und Georgien (18 Mrd. USD) die am schnellsten wachsenden Nationenmarken im Brand Finance Nation Brands 2022 Ranking, die jeweils einen Anstieg von 24 % verzeichnen, da sie russische Unternehmen anziehen, die durch internationale Sanktionen vertrieben wurden.

Große Volkswirtschaften kehren an die Spitze der Markenstärke-Rangliste zurück, wobei Kanada den ersten Platz einnimmt

Neben der Berechnung des Markenwerts ermittelt Brand Finance auch die relative Stärke der nationalen Marken anhand einer ausgewogenen Scorecard von Kennzahlen zur Bewertung von Markeninvestitionen, Markenwahrnehmung und Markenleistung

Mit einem Gesamtwert von 81,8 von 100 Punkten hat Kanada den Titel der stärksten nationalen Marke in diesem Jahr für sich beansprucht und den letztjährigen Spitzenreiter Schweiz (80,7) abgelöst. Neben den BIP-Prognosen ist die Markenstärke ein wichtiger Faktor für den Markenwert einer Nation.

Markenleistung durch COVID-19 bleibt gebremst, mit positiver Ausnahme der VAE

Während sich die Wahrnehmung der nationalen Marken im Laufe des letzten Jahres weitgehend erholt hat, ist die Markenleistung für die meisten nationalen Marken in der Rangliste noch nicht auf das Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt. Da die globalen Interaktionen in den entscheidenden Bereichen Handel, Investitionen, Tourismus und Anziehung von Talenten im Jahr 2021 durchweg rückläufig sind, werden die meisten Markenstärkewerte nach wie vor durch das Erbe der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt.

Jedes Jahr stellt das führende Markenbewertungsunternehmen Brand Finance 5.000 der größten Marken auf den Prüfstand und veröffentlicht fast 100 Berichte, in denen Marken aus allen Branchen und Ländern bewertet werden. Die 100 wertvollsten und stärksten nationalen Marken werden in das jährliche Brand Finance Nation Brands 2022-Ranking aufgenommen.

Der Markenwert wird als der wirtschaftliche Nettonutzen verstanden, den ein Markeneigentümer durch die Lizenzierung der Marke auf dem freien Markt erzielen würde. Die Markenstärke ist die Wirksamkeit der Leistung einer Marke in Bezug auf immaterielle Messgrößen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern. Die vollständige Rangliste, zusätzliche Erkenntnisse, Diagramme, weitere Informationen über die Methodik und Definitionen der wichtigsten Begriffe sind im Bericht Brand Finance Nation Brands 2022 verfügbar.

