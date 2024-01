Marathon Petroleum: Spannungen im Nahen Osten und ein Rückgang der Ölförderung in Libyen treiben den Ölpreis hoch!

Rückblick

Marathon Petroleum ist in den USA im Bereich Öl und Gas tätig. Der Konzern gehört national zu den größten Veredlern von Kraftstoff im Mittleren Westen. Die Raffinier-, Marketing- und Transport-Aktivitäten konzentrieren sich dabei strategisch auch auf die Golf-Küste sowie den Südosten der USA und werden von mehreren Tochtergesellschaften betrieben. Das Unternehmen betreibt eigene Einzelhandelsgeschäfte unter den Namen Speedway und Marathon. Die Aktie konnte sich trotz der gefallenen Ölpreise stabil halten, was wir an der längerfristigen Seitwärtsbewegung gut erkennen können.

Marathon Petroleum-Aktie: Chart vom 05.01.2024, Kürzel: MPC, Kurs: 152.62 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Neben den Spannungen im Nahen Osten wird am Ölmarkt auch eine höhere Risikoprämie durch einen Rückgang der Ölförderung in Libyen fällig. In den letzten Tagen haben wir bereits einen Anzug der Ölpreise gesehen. Sollten wir bei WTI-Öl einen Breakout über 75 USD sehen, könnte auch die Marathon-Aktie erneut zum Breakout ansetzen. Wenn wir die Bewegung aus dem Sommer 2023 nach oben projizieren, hätten die Bullen die Chance, bis in den Bereich von 180 USD nach oben zu sprinten.

Bei einem Breakout über 160 USD ließe sich eine Long-Position in der Öl-Aktie eröffnen. Die Absicherung des Trades könnte man nach dem Entry unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Marathon Petroleum ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MPC

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 07.01.2024

