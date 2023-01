Maple Gold Mines mit TOP- Bonanza-Gold-Treffern

Es ist ein phänomenaler „Goldregen“, der sich über dem kanadischen TOP-Explorer in Form seiner jüngsten Bohrergebnissen ergießt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die neuesten Bohrergebnisse bestätigen neben einer sensationellen Mineralisierung auch eine massive Erweiterung des Hauptminenhorizonts in nordwestliche Richtung. Mehr positive Erkenntnisse sind im Rahmen eines Bohrprogramms kaum möglich.

Bonanza-Gold mit massiver Erweiterung!

Gebohrt hat Maple Gold Mines (WKN: A2H71G) die neuen Spitzentreffer im Bereich der ‚North Mine-Horizon‘, also im Bereich der nördlichen Erweiterung der ‚Eagle Mine‘. In exakt diesem Bereich befand sich bereits ein historischer Volltreffer, der hervorragende 19,6 g/t Au über 7,9 m und 17,5 g/t Au über 5,6 moffenbarte und der damit zeigte, in welche Richtung „die Reise“ gehen könnte.

Doch der nun zu Tage gebrachte meisterliche Treffer steht der Historie in nichts nach! Eher im Gegenteil, denn die vorgefundenen Bohrergebnisse sind die bisher besten Ergebnisse des Bohr-Jahres 2022.

Ein absolutes Highlight der jüngsten Veröffentlichung ist das Bohrloch EM- 22-015, das mit spitzenmäßigen 10,3 g/t Au über stolze 7,8 m, einschließlich „bonanzamäßigen“ 41,1 g/t Au über 1,0 m sämtliche hochgesteckte Erwartungen übertreffen konnte. Und das ist noch lange nicht alles, denn im weiteren Verlauf durchteufte dasselbe Bohrloch weitere 4,3 g/t Au über 3,9 m, einschließlich 6,6 g/t Au über 2,0 m. Insgesamt ergab das Bohrloch EM-22-015 sieben separate hochmineralisierte Abschnitte über insgesamt 120 m, ab einer Tiefe von 142,5 m. Damit scheint sich zu bestätigen, dass der Minenhorizont ‚North‘ weitaus breiter sein könnte, als bisher angenommen und sogar in der Tiefe noch offen ist.

Matthew Hornor, CEO von Maple Gold Mines sagte zu den jüngsten Ergebnissen:

„Die Bohrergebnisse stützen weiterhin die Ansicht, dass mehrere subparallele Goldhorizonte jenseits dessen existieren, was in der Vergangenheit bei ‚Eagle‘ abgebaut wurde, und haben unsere Zielgebiete entlang eines breiteren mineralisierten Korridors über eine stratigraphische Mächtigkeit erweitert, die nun mehr als 100 m breit ist. Es gibt eine offensichtliche Konzentration von mehr als 10 g/t Gold, die ab der Oberflächennähe beginnt und sich in die Tiefe bis zu den Abschnitten EM-22-15 entlang des ‚North Mine Horizon‘ in einem Gebiet erstreckt, das in der Tiefe weiter offenbleibt. Dies ist nur eines von mehreren überzeugenden Folgezielen, die wir im Jahr 2023 gerne weiterverfolgen werden.“

Fazit:

Maple Gold Mines (WKN: A2H71G) knüpft Bohrerfolg an Bohrerfolg und ist damit auf dem besten Weg, den golddurchzogenen „Flickenteppich“ zu einem schönen „Perserteppich“ zu knüpfen. Zudem verdichtet sich die Überzeugung, dass sich die hochgradige Mineralisierung von der südlichen Ausdehnung des Hauptminenhorizont (‚South Mine Horizon‘) bis über den ‚North Mine Horizon‘ hinaus, erstreckt. Die weiteren Bohranalysen werden Aufschluss darüber geben. Aktuell stehen noch Ergebnisse von ca. 20 % der im Jahr 2022 gebohrten 13.823 Bohrmeter aus, welche in den kommenden Monaten veröffentlich werden sollen.

Als nächsten Schritt plant das Unternehmen eine umfassende Überprüfung aller bisher ermittelten Daten. Hierzu gehört auch die Einbeziehung der Ergebnisse in das geologische 3D-Modell sowie die Festlegung weiterer Bohrziele für das erste Halbjahr 2023. Es bleibt also weiterhin maximal spannend bei Maple Gold Mines und wir bleiben dran.

Grafiken und Bildquellen: Maple Gold Mines

