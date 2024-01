Mapfre: Wie die aktuelle Kursstärke zu bewerten ist

Freitag, 26. Januar 2024



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute gilt mein Blick dem Aktienkursverlauf der spanischen Mapfre S.A. Zugegeben: Spanien ist kein klassischer Emerging Market – führt aber innerhalb Europas dennoch ein Schattendasein als Börsenplatz: ein Fall für meinen Newsletter! Noch dazu, wenn es sich um eine charttechnisch hochspannende Ausgangssituation handelt. Eine Aktie der Mapfre S.A. notierte am Freitag, 26. Januar 2024 zum Handelsschluss an der Börse Madrid (Spanien) bei 2,03 EUR (+0,1%).

Zum Hintergrund Die spanische Wirtschaft kommt in Schwung. Dazu hält sich die Inflation in Spanien in Grenzen (2023: 3,5 Prozent). Die Aussichten der Volkswirte für die iberische Halbinsel bleiben positiv. Für das gesamte Jahr rechnen Volkswirte mit einem Plus von rund 1,9 Prozent. Das ist deutlich mehr, als für Deutschland (rd. 0,7%).

Die Company Die Mapfre S.A. ist ein diversifizierter Finanzdienstleistungs-Konzern aus Spanien, der sich auf das Versicherungsgeschäft konzentriert. Die Gruppe besteht aus rd. 240 Einzelunternehmen, die in rd. 38 Ländern in den Bereichen Versicherung, Rückversicherung, Immobilien, Finanzgeschäfte und andere Dienstleistungen tätig sind. Die Company wartet mit einem KGV(2024) von 7,1 auf. Die Marktkapitalisierung beträgt rd. 6,2 Mrd. EUR.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Kursverlauf von Mapfre auf Monatsbasis. Die letzte Kerze visualisiert damit die Kursentwicklung der Mapfre-Aktie seit Jahresbeginn. Die Titel zeigen sich sehr stark mit einer relativ soliden Unterstützung um 1,90 EUR. Knapp oberhalb, bei aktuell 1,92 EUR, verläuft die 200-Tagelinie, die den Notierungen mit ihrem ansteigenden Verlauf einen zusätzlichen Halt gewährt (grüne Pfeile). Wie geht es weiter?

Die Prognose Die steigende 200-Tagelinie spricht von einer intakten Aufwärtsbewegung in der längerfristigen Zeitbetrachtung der Mapfre-Aktie. Eine Marktübertreibung in die eine oder andere Richtung ist nicht erkennbar. Interessant wird es jetzt im Bereich des 2-EUR-Widerstands: ein signifikanter Break out nach oben wäre charttechnisch positiv zu bewerten. Als ein weitaus kräftigerer Widerstand jedoch ist die Preislinie um 2,15 EUR zu betrachten.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Auslandswerte. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader