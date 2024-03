Mapfre: Aktienkurs vor einer neuen Rallye?

Mittwoch, 20. März 2024

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute gilt mein Blick dem Aktienkursverlauf der spanischen Mapfre S.A. Zugegeben: Spanien ist kein klassischer Emerging Market – führt aber innerhalb Europas dennoch ein Schattendasein als Börsenplatz: ein Fall für meinen Newsletter! Noch dazu, wenn es sich um eine charttechnisch hochspannende Ausgangssituation handelt. Eine Aktie der Mapfre SE notierte am Mittwoch, 20. März 2024 zum Handelsschluss an der Börse Madrid (Spanien) bei 2,10 EUR (+2,0%).

Zum Hintergrund Die spanische Wirtschaft kommt in Schwung und die Aussichten der Volkswirte für die iberische Halbinsel bleiben positiv. Das beflügelt auch die Versicherungswerte in Madrid.

Die Company Die Mapfre S.A. ist ein diversifizierter Finanzdienstleistungs-Konzern aus Spanien, der sich auf das Versicherungsgeschäft konzentriert. Die Company wartet mit einem KGV(2024) von 6,8 auf. Die Marktkapitalisierung beträgt rd. 6,36 Mrd. EUR.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Kursverlauf von Mapfre auf Monatsbasis. Die letzte Kerze visualisiert damit die Kursentwicklung der Mapfre-Aktie im Handelsmonat März. Die Titel zeigen sich im bisherigen Monatsverlauf sehr stark, was an der letzten Kerze mit ihrem großen, weißen Candle zu erkennen ist. Dabei können die Papiere auf eine relativ solide Unterstützung bauen: die Rede ist von der ansteigenden 200-Tagelinie, die bei aktuell 1,95 EUR verläuft.

Die Prognose Die steigende 200-Tagelinie spricht von einer intakten Aufwärtsbewegung in der längerfristigen Zeitbetrachtung der Mapfre-Aktie. Trotz des jüngsten Höhenflugs ist derzeit keine Marktübertreibung erkennbar. Im Monatsverlauf konnte die Preismarke um 2 EUR nach oben durchbrochen werden – ein charttechnisch positives Signal! Nun erscheint der Weg, charttechnisch betrachtet, bis 2,16 EUR frei. Dort werden sich die Weichen stellen. Im Jahre 2017 notierten die Titel von Mapfre im Bereich um 3,30 EUR. Die Marke um 1,90 EUR sollte nicht mehr nach unten durchbrochen werden.

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.