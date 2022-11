Makroökonomische Nachrichtenlage überschattet die Fundamentaldaten

Das dritte Quartal stand im Zeichen der Zentralbanken

Brasilien- und Japan-Engagements liefern positive Performance-Beiträge

Marktumfeld bietet günstige Einstiegsgelegenheiten

Die Zentralbanken und die Anleihemärkte beherrschten im dritten Quartal die Schlagzeilen. In den meisten Regionen hoben die Zentralbanken die Leitzinsen im September überdurchschnittlich stark an und stellten zugleich weitere Zinsschritte in Aussicht. Die Straffung der Geldpolitik einerseits und die Abschwächung des Wachstums andererseits brachten die Anleger in eine Zwickmühle und trieben die Volatilität in allen Anlageklassen in die Höhe. Die Zentralbanken scheinen kollektiv beschlossen zu haben, eine Rezession in Kauf zu nehmen, um die Inflationserwartungen in Zaum zu halten.

Die Aufwärtsrevision der Zinsprognosen nach den restriktiven geldpolitischen Entscheidungen von Fed und EZB waren zugleich der wichtigste Einflussfaktor auf die Aktienmärkte zum Quartalsende. Wenngleich die geldpolitische Straffung erst noch voll auf die Wirtschaft durchschlagen muss, so gab es im September doch erste deutliche Anzeichen dafür, dass sie zu wirken beginnt. Mit den steigenden US-Hypothekenzinsen, sinkenden Immobilienpreisen und steigenden Risikoprämien (Kreditspreads) begann die Liquidität weltweit auszutrocknen. Darüber hinaus gibt es Anzeichen für Spannungen im europäischen Bankensystem; der britische Anleihemarkt ist nach der Ankündigung neuer Steuerpläne kurzzeitig zusammengebrochen und die asiatischen Währungen haben allen Interventionsversuchen zum Trotz stark abgewertet. Dies spiegelt sich in einer weiteren Verschärfung der weltweiten Finanzbedingungen wider, durch die die Geldpolitik auf die Realwirtschaft übertragen wird.

Im September kam es im gesamten Immobiliensektor zu einem umfassenden Ausverkauf, während es zugleich angesichts der enormen Bewegungen der Staatsanleiherenditen kaum Ausweichmöglichkeiten gab. Auch in diesem Quartal schnitt Asien relativ besser ab als andere Regionen, was sich in der Liste der Top-Performer des Fonds widerspiegelt. Europa hat die Fondsperformance am meisten belastet, da der anhaltende Krieg alle bereits existierenden wirtschaftlichen Sorgen weiter verstärkte. Es wird erwartet, dass der Inflationsdruck in den nächsten Monaten nachlässt, wenn die Rezession ihre realwirtschaftlichen Spuren hinterlässt. Dies wird andererseits wieder eine berechenbarere Geldpolitik ermöglichen, die einige der Sorgen der Märkte zerstreuen wird.

Performance: Brasilianischer Logistikwert LOG liefert größten Beitrag

Den größten Performance-Beitrag im dritten Quartal leistete das brasilianische Logistikunternehmen LOG, das trotz schwierigerer Bedingungen planmäßig vorankommt. Brasilien ist im bisherigen Jahresverlauf auch der weltweit führende Immobilienmarkt. Ein weiterer Top-Performer war American Tower. Der Entwickler und Betreiber von Sendeanlagen liegt aufgrund seines inflationsangepassten Wachstumsprofils im Trend. Auch der japanische Immobilienmarkt entwickelte sich stark und profitierte von gedämpfter Inflation und niedrigen Zinssätzen. Das diversifizierte Konglomerat Tokyo Fudosan erzielte eine gute Performance, nachdem es für dieses Quartal bessere Zahlen als erwartet vorlegen konnte.

Am negativsten schnitt die norwegische Self Storage Group ab, obwohl sie solide Ergebnisse einschließlich einer Rekordbelegung vorweisen konnte. Der britische Mietwohnungsbetreiber Grainger schnitt ebenfalls unterdurchschnittlich ab, was vor allem auf das ungünstige makroökonomische und Währungsumfeld im Vereinigten Königreich zurückzuführen ist.

Portfolio: Neuinvestitionen in Betreiber von Mehrfamilien-Wohnanlagen und Studentenwohnheimen

Im Berichtsquartal investierten wir in den US-amerikanischen Independence Reality Trust, einen Betreiber von Mehrfamilien-Wohnanlagen. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf den Süden der USA und zielt auf widerstandsfähigere B-Klasse-Mieter ab. Das Unternehmen hat eine gefüllte Pipeline an Renovierungen, die durch den laufenden Cashflow finanziert werden können. Eine weitere neue Beteiligung ist der britische Selfstorage-Betreiber Big Yellow, der mit einem historisch hohen Abschlag gehandelt wird. Aufgrund seines Cashflow-Profils erweist sich dieser Sektor in rückläufigen Wirtschaftszyklen in der Regel als widerstandsfähig. Schließlich haben wir auch eine Position in Unite, einem britischen Betreiber von Studentenwohnheimen, eröffnet. Das Segment wächst und hat ein defensives Profil, da die Zahl der Studierenden in der Regel in Rezessionen steigt. Zudem wird das Unternehmen mit einem attraktiven Abschlag gehandelt.

Die Anteile am britischen Bürobetreiber Great Portland haben wir aufgrund der Korrelation des Sektors mit dem Konjunkturzyklus, der sich unserer Meinung nach allmählich verschlechtern wird, abgestoßen. Außerdem sind wir bei dem diversifizierten Unternehmen Aroundtown aufgrund des allgemeinen Risikoprofils ebenso ausgestiegen, wie aus dem finnischen Mietwohnungsunternehmen Kojamo.

Ausblick: Nachlassen des Preisauftriebs könnte Rallye einläuten

Im aktuellen Umfeld ist für Investoren der langfristige Horizont entscheidend. Immobilien werden derzeit mit historisch hohen Abschlägen gehandelt. Einige Segmente und Regionen werden mit einem bisher noch nicht dagewesenen, ungerechtfertigt hohen impliziten Wertverlust gehandelt. Ein gutes Beispiel hierfür ist der deutsche Wohnimmobilienmarkt, der mit eigenen Herausforderungen zu kämpfen hat. Das Bild ist jedoch differenziert und es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen Segmenten und Regionen. Viele schlechte Nachrichten sind bereits eingepreist, doch es könnten noch einige weitere folgen, bevor sich die Lage bessert.

Wenn es aber Anzeichen für ein Nachlassen der Inflation gibt, wird der Markt wahrscheinlich sofort reagieren und die ersten Zinssenkungen sowie den Beginn eines neuen, stärkeren Wirtschaftszyklus einpreisen. Immobilien sind für dieses Szenario, wann immer es eintritt, gut positioniert, da frühzyklische Branchen historisch immer profitierten. Der SKAGEN m2 konzentriert sich weiterhin auf Unternehmen, die wir in trendgetriebenen Teilsegmenten als widerstandsfähig erachten, die einen gesunden Cashflow generieren und eine solide Bilanzstruktur aufweisen. Dabei ist es uns wichtiger denn je, dass unsere Beteiligungen stabile Bilanzen, einen hohen Anteil an fixen oder abgesicherten Schulden und inflationsangepasste Mietstrukturen aufweisen. Der SKAGEN m2 ist dank unserer Anlagephilosophie und unseres disziplinierten und wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl für das aktuelle Szenario gut aufgestellt. Das Marktumfeld halten wir für interessant, da das Angebot an günstigen Aktien fast täglich zunimmt und auf lange Sicht gute Kaufgelegenheiten bietet.





Michael Gobitschek, Portfoliomanager des SKAGEN m2