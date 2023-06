Mais: Verkäufer bleiben dran

Der Mais-Future hält sich seit Oktober noch immer in einem abwärts gerichteten Keil auf und schwankt innerhalb dessen Grenzen munter auf und ab. Nachdem in der abgelaufenen Handelswoche die obere Begrenzung angesteuert wurde, folgt nun eine Korrekturbewegung. Diese ist nach technischen Maßstäben allerdings noch nicht am Ende angelangt, was kurzzeitige Handelschancen eröffnet.

Grundsätzlich scheint der Mais-Future mit dem jüngsten Verlaufstief aus am Mitte Mai dieses Jahres um 547 US-Cents und den Vorgängertiefs von 561 US-Cents aus Ende Juli einen Boden aufbauen zu wollen. Noch aber steckt der Agrarrohstoffe seit Oktober letzten Jahres in einem sich öffnenden Keil fest, auch gelang es zuletzt nicht die obere Barriere verlaufend um 670 US-Cents nachhaltig zu durchbrechen. Dieses Szenario könnte allerdings nach Abschluss der laufenden Konsolidierung anstehen, wobei vorläufig noch weitere Abschläge zwingend eingeplant werden müssen. Ein niedrigeres Kursniveau könnte ein vielversprechendes Sprungbrett für den entscheidenden Ausbruch werden.

Auf Trendwendemuster achten

Kurzzeitig sollten Händel unterhalb von 620 US-Cents weitere Abschläge zwingend einplanen, zunächst auf ein Niveau von 611 und darunter 692 US-Cents. Erst dort dürfte der Mais-Future eine ausreichend tragfähige Unterstützung vorfinden und erneut Anlauf auf die obere Begrenzung nehmen. Ein Ausbruch über 675 US-Cents würde die Spekulationen um ein Kaufsignal mit Zielen bei 706 und darüber 735 US-Cents merklich anheizen und würde sich für eben gesprochenes Long-Investment anbieten. Dieses kann auch nach einem erfolgreichen Boden im Bereich von 592 US-Cents eingegangen werden. Geht es dagegen weiter talwärts, müssten Abschläge mit ein ungewissen Ausgang auf 572 US-Cents für den Rohstoff zwingend eingeplant werden.

Mais-Future (Tageschart in US-Cents) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

633 // 649 // 672 // 682 US-Cents

Unterstützungen:

621 // 614 // 592 // 577 US-Cents



Fazit

Um konsistente Long-Signale mit potenziellen Zielen bei 706 und 735 US-Cents für den Mais-Future aussprechen zu können, bedarf es eines nachhaltigen Tagesschlusskurses oberhalb von 675 US-Cents. Für dieses Szenario könnte dann beispielshalber das mit dem Hebel von 8,7 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU727U zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 75 Prozent, Ziel im Schein wurden bei 0,98 und 1,25 Euro errechnet. Tendenziell könnte aber auch um 592 US-Cents ein Long-Investment in Erwägung gezogen werden, sofern sich dort tatsächlich ein Boden durchsetzt.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU727U

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,225 – 0,245 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

5,379 US-Dollar

Basiswert:

Mais-Future

KO-Schwelle:

5,379 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

623,00 US-Cents

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,25 Euro

Hebel:

8,7

Kurschance:

+ 75 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.