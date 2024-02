Mais: Trendfortsetzung droht

Der Mais-Future hat sich in den letzten Wochen und Monaten in den Bereich einer potenziellen Trendwendestelle nach den Fibonacci-Reihen begeben, Anzeichen einer nachhaltigen Stabilisierung sind derzeit allerdings noch nicht zu vernehmen. Nichtsdestotrotz sollte dieser Bereich nun einer engmaschigen Beobachtung unterzogen werden, um nicht als Anleger auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

Die letzte große Aufwärtsbewegung beim Mais-Future erfolgte im Zeitraum zwischen Mai 2020 und April 2022, bei 677 US-Cents war vorläufig Schluss mit den steigenden Notierungen. Anschließend schlug der Agrarrohstoff in einen Abwärtstrend ein und korrigierte die vorausgegangene Rallye in den Bereich der Verlaufshochs aus Sommer 2021 und damit direkt an das 38,2 % Fibonacci-Retracement. Solche Niveaus sorgen häufig für Trendwechsel, was auch hier der Fall sein könnte, sofern sich Bullen aus ihrer Deckung trauen und den Future stabilisieren. Vorläufig ist aber noch eine intakte Abwärtstendenz zu erkennen, die wiederum auf der Short-Seite gewisse Möglichkeiten einräumt.

Tiefster Stand seit Ende 2021

Gelingt es um 420 US-Cents bei Mais für eine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen und den Agrarrohstoff im Anschluss mindestens über 500 US-Cents anzuschieben, könnte eine Erholungsbewegung beginnen und Kursgewinne an 570 US-Cents und darüber sogar 617 US-Cents bereithalten. Sollte der Future jedoch auf der Unterseite durchgereicht werden, dürfte sicherlich der 200-Monats-Durchschnitt bei aktuell 367 US-Cents in den Fokus der Investoren rücken, wodurch sich eine klare Short-Chance ergeben würde. Darunter findet Mais bei 329 US-Cents eine weitere Unterstützung vor.

Mais-Future (Wochenchart in US-Cents) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

455 // 462 // 473 // 500 US-Cents

Unterstützungen:

436 // 412 // 388 // 366 US-Cents



Fazit

Nach aktueller Lesart sind derzeit noch keine erkennbaren Stabilisierungstendenzen vorhanden, unterhalb eines Niveaus von 414 US-Cents auf Wochenschlusskursbasis würden demnach weitere Rücksetzer auf 367 und darunter 329 US-Cents drohen. Entsprechend könnte dieser Fall für ein Short-Investment herhalten, hierzu könnte beispielshalber das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VM6T7C zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt 175 Prozent, das endgültige Ziel für den Schein wurde bei 1,54 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von 440 US-Cents nicht unterschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,51 Euro ergeben. Vorläufig sind aber noch keine Signale auf der Long- noch auf der Short-Seite zu erkennen, an Volatilität dürfte es allerdings in diesem markanten Bereich nicht mangeln.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VM6T7C

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

0,52 – 0,53 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

4,888 US-Dollar

Basiswert:

Mais-Future

KO-Schwelle:

4,888 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

438,6 US-Cents

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

1,54 Euro

Hebel:

7,7

Kurschance:

+ 175 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.