Mais: Kurs zieht wieder an

Ähnlich wie in 2018 beherrscht derzeit eine extreme Dürreperiode ganz Europa und anderswo, schon jetzt melden Bauern deutliche Ertragseinbußen. An den Börsen scheint der Wind durch die Zugewinne der letzten Tage auch merklich gedreht zu haben, es bleiben aber noch einige wichtige Hürden zu meistern.

In einem am Montag veröffentlichten Bericht gehen Forscher davon aus, dass fast die Hälfte Europas von Dürre bedroht sei. Aus den Untersuchungen geht zudem eine Dürrewarnung für satte 47 Prozent des europäischen Gebiets hervor. Auf 17 Prozent der Fläche ist der Zustand bereits alarmierend. Die Dürre habe sehr negative Auswirkungen auf die Ernte von Sommerkulturen, am stärksten hiervon betroffen sind Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen.

Offenbar hat in den Sommermonaten auch der Wind an den Terminmärkten gedreht, zuletzt gelang es einen Test des 200-Tage-Durchschnitts zu vollziehen. Außerdem versucht der Mais-Future zurück in seinen ursprünglichen und seit August 2020 bestehenden Aufwärtstrend zurückzukehren. Im Erfolgsfall könnte dies der Auftakt für eine steile Rallye bilden.

Kurslücke im Fokus

Ein erfolgreicher Ausbruch über den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 675 US-Cents könnte demnach einen Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend ermöglichen, zudem würde ein Angriff auf die Ende Juni gerissene Kurslücke beginnen. Infolgedessen könnten Zugewinne an 688 und darüber an 735 US-Cents bevorstehen und würden sich sehr gut für ein Long-Investment anbieten. Zuvor könnte es allerdings zu neuerlichen Abschlägen auf die Unterstützung um 638 US-Cents kommen, ehe ein dynamischer Ausbruchsversuch unternommen wird. Nur tiefer als 625 US-Cents sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich das bullische Chartbild schlagartig eintrüben.

Mais-Future (Tageschart in US-Cents) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

675 // 688 // 705 // 713 US-Cents

Unterstützungen:

647 // 640 // 618 // 608 US-Cents



Fazit

Für greifbare Kaufsignale mit Zielen bei 688 und 735 US-Cents muss zwingend ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts gelingen. Für diesen Fall würde sich ein entsprechendes Long-Investment beispielsweise über das Mini Future Long Zertifikat WKN VV57XV anbieten, in der Summe könnten Anleger dadurch eine Renditechance von 75 Prozent erzielen. Rechnerische Ziele wurden bei 0,76 und 1,23 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 647 US-Cents vorläufig nicht überschreiten. Daraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,34 Euro arbeiten. Als Anlagehorizont sollten jedoch einige Wochen zwingend einkalkuliert werden.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VV57XV

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,68 – 0,70 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

6,028 US-Dollar

Basiswert:

Mais-Future

KO-Schwelle:

6,028 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

665,60 US-Cents

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

1,23 Euro

Hebel:

9,7

Kurschance:

+ 75 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

