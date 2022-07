Märkte und Favoriten

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Wir erwähnen in unserem aktuellen „Umsatz“-Kommentar eine gewisse Nähe unserer Umsatz-Messwerte in der Berichtswoche und in der Vorwoche. Diese Ähnlichkeiten lassen sich erweitern: Wie in der Vorwoche beobachteten wir in der Berichtswoche einen sehr ausgeprägten Kaufüberhang. Und wie in der Vorwoche befand sich in unseren Handelslisten ein Ausreißer unter den Investitionen.

Betrachten wir die Zahlen. Vom Umsatz in Woche 28 in Höhe von 3,21 Mio. Euro entfielen 2,89 Mio. Euro auf Käufe und 0,32 Mio. auf Verkäufe. Ein Kauf steuerte mehr als drei Viertel zum Gesamtumsatz bei. Während aber der Ausreißer ähnlicher Größenordnung in der Vorwoche eine Aktie betraf, war dieses Mal eine Anleihe das Objekt, an dem eine Verwaltung Gefallen fand (siehe „Käufe“). Das ist ein Unterschied im Vergleich mit der Vorwoche.

Ein anderer, damit aber eng zusammenhängender, betrifft die Handelsvolumina in Bezug auf die Kategorien. Der meiste Umsatz fiel mit 2,83 Mio. Euro bei Anleihen an, gefolgt von Aktien mit 0,33 Mio., Fonds mit 0,03 Mio. und Derivaten mit 0,02 Mio. In der Vorwoche lagen Aktien weit vorne, gefolgt von Anleihen und Fonds. Die Präferenz hat sich im Verhältnis Aktien zu Anleihen also umgekehrt.

Hinzu kommt: während wir in der Vorwoche im Aktiensegment – allerdings vor allem ausreißerbedingt – einen sehr starken Kaufüberhang beobachteten, überwogen in der Berichtswoche die Verkäufe. Ob es sich hier um eine trendhafte Adaption zugunsten von Anleihen und zuungunsten von Aktien handelt, bleibt wie immer abzuwarten (siehe Quotenkommentar bei „Umsätze und Quoten“).



Die 5 meistgekauften Aktien der letzten vier Wochen WKN 1. TotalEnergies SE 850727 2. Equinor ASA 675213 3. Wacker Chemie AG WCH888 4. Merck KGaA 659990 5. Linde PLC A2DSYC

1-Monats-Favoriten

Industriegase

Wir lesen auf der russischen Internetpräsenz von „Linde PLC“ als letzte Pressemitteilung, dass Linde im April 2021 mit Sibur-Neftekhim eine Kooperation zur Kohlendioxid-Abscheidung und -Nutzung unterzeichnet hat. Das Russlandgeschäft hat der Konzern nach Eigenangaben seit Februar 2022 stark eingeschränkt, aber „verantwortungsvoll“.

Am Freitag der Berichtswoche berichtete Reuters, dass Linde am Standort Pullach, wo rund 2000 Beschäftigte arbeiten, bis zu 500 Arbeitsplätze abbauen werde. Grund sei der Rückzug des Anlagenbaus aus Russland. Die Aktie des in Dublin per Hauptsitz gemeldeten Industriegase-Konzerns mit über 72.000 Beschäftigten hat im laufenden Jahr „nur“ 9 Prozent an Wert (in Euro) verloren – nachdem der Kurs Anfang Juni noch im Plus stand. Über 1 Jahr liegt er mit über 30 Prozent im Plus.



Die 5 meistgekauften Wertpapiere der vergangenen drei Monate WKN 1. Equinor ASA 675213 2. TotalEnergies SE 850727 3. Glencore PLC A1JAGV 4. Deutsche Post AG 555200 5. Partners Group Holding AG A0JJY6

3-Monats-Favoriten

Zur Zeit eurozentrisch

Wenig Neues im 3-Monats-Favoritenranking der meistgekauften Wertpapiere. Außer einem Positionstausch von Nr.4 und 5 geschah nichts. Wir sehen nach wie vor ausschließlich europäische Aktien. Daher wollen wir zur Abwechslung einmal auf die second five blicken, die wir tabellarisch nicht abbilden.

Die Positionen sind: 6) Wacker Chemie AG, 7) Deutsche Börse AG, 8) Nestlé S.A., 9) iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF EUR (Dist);10) Lampe Select Europe. Neben drei Aktien tauchen immerhin auch zwei Fonds in der Liste auf, ein passiv und ein aktiv verwalteter; beide legen in europäische Aktien an. Damit sind unter den first ten der Wertpapierfavoriten im letzten Vierteljahr derzeit ausschließlich europäische Aktien (direkt oder indirekt) begehrte Investitionsobjekte.