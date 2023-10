Die Märkte sind zum Wochenstart wieder stärker

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages

Die Wall Street verzeichnet in der neuen Woche Gewinne. Die führenden Indizes, der Nasdaq 100 und der S&P 500, legen um mehr als 1% zu.

Die bessere Stimmung kommt vor der Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch. Der Markt ist sich fast zu 100% sicher, dass die Fed die Zinsen auf dem aktuellen Niveau belassen wird.

Die Gewinne bei Aktien werden von einem Rückgang des Dollars begleitet, der die schwächste Währung ist. EURUSD legt heute um mehr als 0,50% zu.

Die Euro-Aufwertung wird auch durch die hoffnungsvollen Äußerungen der EZB-Mitglieder Kazimir und Simkus beschleunigt, sowie durch einen leicht besser als erwarteten deutschen BIP-Bericht für das 3. Quartal 2023.

USDJPY verliert 0,50% aufgrund von Spekulationen über eine Änderung der Politik zur 10-jährigen Anleiherendite durch die Bank of Japan (BoJ) einen Tag vor der Zinsentscheidung.

Die Verbraucherpreisinflation in Deutschland liegt deutlich unter den Erwartungen. Tatsächlich lag die Daten für Oktober bei 3,8% j/im Jahresvergleich, verglichen mit Erwartungen von 4,0%und 4,5% einen Monat zuvor.

Tesla (TSLA.US) verliert mehr als 5,0%. Anleger machen sich Sorgen über eine Verlangsamung im Bereich der Elektrofahrzeuge. Die Verluste wurden beschleunigt, nachdem ein Bericht von ON Semiconductors (ON.US) einen deutlich schlechteren Ausblick für den Markt in den kommenden Quartalen zeigte.

Siemens Energy (ENR.DE) war eines der am besten abschneidenden Unternehmen im DAX-Index und legt heute um mehr als 5% zu. Der CEO des Unternehmens versicherte, dass das Unternehmen kein Geld vom Staat benötigt. Diese Aussagen kamen, nachdem in letzter Zeit Bedenken aufgekommen waren, dass verlustbringende Turbinenhersteller staatliche Hilfe benötigen könnten.

BRENT Rohöl (OIL) verliert in seiner ersten Handelssitzung in dieser Woche mehr als 2% und notiert unter 87 US-Dollar pro Barrel. Investoren sind zuversichtlicher, nachdem sich herausstellte, dass die israelische Offensive weniger aggressiv verlief als ursprünglich erwartet, was die Stimmung auf dem "Schwarzen Gold"-Markt trübte.

Auch der Kryptomarkt steht unter Abwärtsdruck. Bitcoin verliert fast 1,2% auf intraday-Basis, und Ethereum verliert 0,4%. Im Gegensatz dazu verzeichnen Solana und Ripple deutliche Zuwächse (6,2% bzw. 3,5%).

