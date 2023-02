Made in Germany in Gefahr?

Der Impfstoff-Pionier Biotech und die Chemie-Riesen BASF und Bayer sind absolute Vorzeigeunternehmen, wenn es um Innovationskraft aus Deutschland geht. Sie alle haben für die Zukunft große Investitionen in Forschung und Produktion im Ausland angekündigt. Der Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine sieht darin ein besorgniserregendes Muster: „Wenn gerade die Unternehmen, die Spitzenforschung in unserem Land betreiben, nicht mehr auf den Standort Deutschland setzen, muss das Anlass zum Umdenken sein."

Er fordert eine Zeitenwende in der Wirtschafts- und Forschungspolitik. „Weniger Bürokratie, mehr Offenheit für Forschung und Innovation - auch in Bereichen wie der Gentechnik -, steuerliche Entlastung und vor allem weniger bräsige Bedenkenträger. Die To-Do-Liste an die Politik ist lang.“, meint Jens Teutrine. Diese Ansicht wird in der Industrie geteilt. So warnte beispielsweise die Präsidentin des VDA im Januar davor, dass der Automobilstandort Deutschland drohe, international Anschluss zu verlieren. „Es ist viel zu lange nichts passiert, damit muss jetzt Schluss sein. Vor allem brauchen wir aber ein neues Mindset: Wir brauchen endlich mehr Freude am Erfinden als am Verbieten!“, sagt Jens Teutrine.