MTU mit neuem Schub

MTU Long: 45 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 25.07.2022, 08:30 Uhr

Trotz der multiplen Krisen planen die Flugzeug- und Turbinenbauer aufgrund der anziehenden Nachfrage eine Kapazitätsausweitung. Der in der Luftfahrtindustrie besonders ausgeprägte Einbruch der Kurse wegen der Pandemie hat in einigen Bereichen noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht. Auch die Aktie von MTU hat das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht, scheint aber am besten Wege zumindest die Seitwärtsrange zu überwinden.

MTU gehört einem Konsortium an, das die Triebwerke für den Kurz- und Mittelstreckenjet A320 baut. Das Flugzeug ist das Erfolgsmodell des europäischen Flugzeugkonzerns Airbus. Airbus erklärte, dass die monatliche Fertigungsrate für die A320-Familie von aktuell rund 50 Jets bis 2024 auf 75 Flugzeuge hochgefahren werden soll. Das sind mehr Flugzeuge, als Airbus vor Beginn der Pandemie pro Monat produzierte. MTU-CEO Winkler hatte zwar erklärt, MTU sei für eine solche Produktionssteigerung gut vorbereitet. Doch MTU hängt selbst wiederum von Lieferanten ab. Hakt es in der stark fragmentierten Produktionskette nur an einer Stelle, hat das gravierende Folgen. Den nächsten Kurswegweiser bildet die Veröffentlichung der Quartalszahlen am kommenden Mittwoch, den 27. Juli.

.

Zum Chart

.

Die Rückkehr der Passagiere ist so stark, dass beispielsweise die Flughäfen mit dem Ansturm nur schwer zurecht kommen. Die Leute wollen wieder fliegen, was sowohl bei den großen Flugzeug- als auch bei den Triebwerksbauer für weiteren Auftrieb sorgt. Dies lässt sich auch am Chart ablesen. Der MTU-Kurs konnte seit Anfang November 2020 die wichtige Marke von 160 Euro verteidigen, die nach dem Corona-Sell-Off im März 2020 so schwer zu überwinden war. Zuletzt wurde diese Unterstützung am 5. Juli 2022 getestet und diente als Basis für den aktuellen Kursanstieg bis zum Level von 192,50 Euro. Das Momentum könnte die Kursentwicklung bis zum Widerstand bei 213,05 Euro anheben. Im übergeordneten Bild befindet sich der Kurs noch in einer seit Anfang November 2020 beginnenden Seitwärtsrange, die von der Unterstützung bei 160,00 Euro und dem Widerstand bei 213,05 Euro eingefasst ist. Dass die globale Flugindustrie noch nicht das Niveau von vor dem Corona-Einbruch erreicht hat, lässt sich auch am MTU-Kurs ablesen. Dieser hat das Vorkrisenniveau bei 284,15 Euro noch nicht wieder erreicht.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 197,95 // 213,05 Euro Unterstützungen: 179,25 // 160,00 Euro

Fazit

-

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JC8DKF) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der MTU-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,39 profitieren und das Ziel beim Basiswert bei 213,05 Euro ins Auge fassen (6,27 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 21 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

.

Dieser könnte beim Basiswert bei 178,50 Euro platziert werden. Beim Open End Turbo Long ergibt das einen Stoppkurs von 2,81 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JC8DKF

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,21 - 4,31 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 152,04 Euro

Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 152,04 Euro

akt. Kurs Basiswert: 192,50 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,27 Euro Hebel: 4,39

Kurschance: + 45 Prozent Quelle J.P. Morgan

