MTU-Calls mit 94%-Chance bei Kursanstieg auf 210 Euro

Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) konnte ihren 25-prozentigen Kursrutsch vom August 2022 von 199,45 Euro auf bis zu 149,20 Euro in den vergangenen Wochen wieder vollständig aufholen. Die auf einem Kapitalmarkttag in London bekannt gegebenen angehobenen Wachstumsprognosen für die nächsten Jahre sorgten vor allem in den vergangenen Tagen für einen deutlichen Aufschwung des Aktienkurses.

Nach den positiven Unternehmensnachrichten bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 240 Euro ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die MTU Aero Engines-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 210 Euro fortsetzt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 200 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 200 Euro, Bewertungstag 20.1.23, BV 0,1, ISIN: DE000SQ3SUS5, wurde beim MTU-Aktienkurs von 199 Euro mit 0,93 – 0,94 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 210 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,29 Euro (+37 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 190,143 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 190,143 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK90M66, wurde beim MTU-Kurs von 199 Euro mit 1,00 – 1,02 Euro taxiert.

Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 210 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,98 Euro (+94 Prozent) erhöhen – sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 184,111 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 184,111 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MB0V5D5, wurde beim MTU-Kurs von 199 Euro mit 1,51 – 1,53 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 210 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,58 Euro (+69 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek