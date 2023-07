MTU-Calls mit 89%-Chance bei Kurserholung auf 223 Euro

Nach ihrem schnellen und kräftigen Kursanstieg innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 28.9.22 bis zum 21.4.23 um 64 Prozent von 149,20 Euro auf bis zu 245,10 Euro, wurde die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) bis zum 25.7.23 in einer Spanne von 220 bis 240 Euro gehandelt. Obwohl das Unternehmen im zweiten Quartal einen über den Expertenerwartungen liegenden Überschuss erzielen konnte, überwogen an der Börse die vom Materialmangel verursachten Probleme an zahlreichen Airbus-Jets, die den Aktienkurs bis zum 26.7.23 auf bis zu 204,20 Euro absacken ließen.

Da der Kurseinbruch übertrieben sei, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 280 Euro ihre Kaufempfehlung für die MTU Aero Engines-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Niveau vom 24.7.23 bei 223 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Strike bei 220 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 220 Euro, Bewertungstag 18.10.23, BV 0,1, ISIN: DE000HC88EQ9, wurde beim MTU-Aktienkurs von 209,90 Euro mit 0,73 – 0,74 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats die Erholung auf 223 Euro, wo die Aktie zuletzt am 24.7.23 notierte, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,11 Euro (+49 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 197,609 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 197,609 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW7XZ24, wurde beim MTU-Kurs von 209,90 Euro mit 1,32 – 1,34 Euro taxiert.

Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 223 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,53 Euro (+89 Prozent) erhöhen – sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 190,762 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 190,762 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MB4D8N6, wurde beim MTU-Kurs von 209,90 Euro mit 2,02 – 2,05 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 223 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,22 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek