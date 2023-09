MTU: Birgt der übertriebene Rücksetzer Chancen?

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

AKTIE IM FOKUS: MTU

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0 / Kürzel: MTX

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: das Wertpapier konnte sich bis Mitte / Ende April aufwärtsschieben. Nach einer längeren Seitwärtsphase ging es im September dynamisch und mit Momentum abwärts. Im Zuge des Rücksetzers ging es wieder zurück auf das Niveau von Oktober 2022. Halt die Aktie aktuell Potential auf eine Erholung?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 169,20 EUR

Marktkapitalisierung: 9,15 Mrd. EUR

Umsatz 2022: 5,33 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 33,02 %

KGV 2023*: 17,79 %

4 Wochen Performance: - 20,96 %

Bewertung: stark unterbewertet

Div. Rendite 2023*: 2,06 %

* Prognose

Die Aktie ist im September massiv unter Druck gekommen, nachdem bekannt geworden ist, dass erhebliche Probleme bei den Getriebefan-Triebwerken für die Airbus Modelfamilie N320 neo gibt. Das Wertpapier hat innerhalb von kurzer Zeit 70 EUR und damit 30 Prozent des Wertes eingebüßt. Analysten halten den Rücksetzer für gerechtfertigt, aber deutlich übertrieben. Übertrieben deshalb, weil die Probleme mit dem Getriebefan eine Sonderbelastung sind, die die langfristige Bewertung nicht beeinflussen sollte. Für die kommenden drei Jahre dürfte das Unternehmensergebnis, bedingt durch diesen Effekt, allerdings leiden, die Dividende sollte aber davon nicht betroffen sein, so die Analystenmeinungen.

Im September war bekannt geworden, dass an einem Großteil der GTF-Triebwerke Probleme bestehen, die eine zusätzliche Wartung von etwa 300-350 Flugzeugen erforderlich macht. Die Belastungen daraus könnten in die Milliarden gehen, wobei das Management die eigenen Umsatz- und Gewinnprognose für 2023 unter Vorbehalt stellt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,15 Mrd. EUR gehört der Konzern zu den kleineren Dax Unternehmen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie bis Mitte April solide steigen konnte. Seit September 2022 hat das Wertpapier immer im Bereich der 20-Tage-Linie (aktuell bei 180,90 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 198,21 EUR) notiert. Rücksetzer konnten sich jeweils im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Auch der Rücksetzer im Juni konnte im Anschluss wieder über beide Linien laufen. Ende Juli stellte sich dann Schwäche ein. Der Anteilsschein kam nicht mehr über die beiden Durchschnittslinien und gab unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 219,22 EUR) nach. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung konnte sich die Aktie zwar wieder über die 20-Tage-Linie schieben, allerdings war an der 50-Tage-Linie Schluss. Trotz einiger Bemühungen ging es nicht mehr über diese Linie. Der Rücksetzer der folgte war dynamisch und ausgeprägt. Wesentliche Erholungen haben sich bis dato nicht eingestellt.

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange könnten sich neue Tiefs ausbilden. Denkbare Anlaufbereiche könnten die 148,85/75 EUR und dann der Bereich bei 129,47 EUR sein.

Vorstellbar ist aber, dass sich in den kommenden Handelstagen und -wochen Erholungen einstellen könnten. Diese haben das Potential bis an die 20-Tage-Linie zu laufen. Sollte es die Aktie über diese Linie schaffen und sich per Tagesschluss darüber festsetzen können, so würde sich das Chartbild etwas entspannen. Weitere Erholungsbewegungen an die 50-Tage-Linie wären denkbar und möglich. Potential auf der Oberseite hat die Aktie aber erst, wenn sie sich über der 200-Tage-Linie etabliert hat. Ob sich diese Bewegung kurzfristig einstellt, bleibt allerdings abzuwarten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange sind neue Tiefs möglich. Erst wenn sich das Wertpapier wieder über der 50-Tage-Linie festgesetzt hat, würde sich das Chartbild etwas entspannen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Nachdem die Aktie unter die SMA200 (aktuell bei 206,55 EUR) gefallen ist gab es noch einen Versuch diese Linie zu überwinden, die aber gescheitert ist. Es ging von hier aus abwärts an die SMA20 (aktuell bei 162,80 EUR), an der das Wertpapier in den letzten Handelswochen entlanggelaufen ist. Wesentlich über diese Linie ging es nur noch einmal Ende August. Der Rücksetzer unter diese Durchschnittslinie konnten sich an der SMA50 (aktuell bei 176,84 EUR) stabilisieren, aber nicht erholen. Es ging von hier aus dynamisch und mit Momentum abwärts.

In dieser Handelswoche hat sich die Aktie wieder über die SMA20 gekämpft. Das ist durchaus eine Duftmarke, wenn es der Anteilsschein es schafft, sich über dieser Linie zu etablieren. Gelingt dies und kann sich die Aktie zudem rasch aufwärtsschieben, so besteht die Perspektive, dass es erneut an die SMA50 gehen könnte. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollte es idealerweise direkt mit Dynamik darüber gehen. Erst wenn sich die MTU-Aktie verbindlich über der SMA50 festgesetzt hat, wären weitere Erholungen bis in den Bereich der SMA200 denkbar.

Wird auf der anderen Seite die SMA20 wieder aufgegeben, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen und neue Tiefs könnten formatiert werden. Denkbare Anlaufziele könnten die Marke sein, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt wurden.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch / neutral

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich über der SMA20 festsetzen und möglichst rasch aufwärtslaufen. Entspannen würde sich das Chartbild, wenn sich der Anteilsschein über der SMA50 festgesetzt hat. Wird die SMA20 aber auf der anderen Seite wieder aufgegeben, so könnten sich neue Tiefs ausbilden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

176,84

180,90

186,43

198,21

206,55

219,22

Unterstützungen

164,68

162,80

162,50

154,21

148,82

