MTU – Die Aktie des Triebwerkherstellers setzt zum Steigflug an!

Symbol: MTX ISIN: DE000A0D9PT0



Rückblick: MTU stellt Triebwerkskomponenten sowie komplette Flugzeugtriebwerke her. Darüber hinaus ist die MTU auch in der Instandhaltung von Triebwerken tätig. Die Aktie kannte lange Zeit nur den Weg in Richtung Süden. Im Juli sahen wir dann aber wieder Stärke, und das Papier des Triebwerkbauers schaffte es auch, den EMA-20 und EMA-50 zurückzuerobern. Die Bullische Flagge, welche sich in den letzten Tagen ausgebildet hatte, wurde heute nach oben aufgelöst.

Meinung: Die MTU-Aktie wurde im Zuge der Corona-Pandemie hart abgestraft und profitiert nun von der hohen Nachfrage nach Wartung und Ersatzteilen. Das Unternehmen rüstet sich aber auch für die Zukunft und will Antriebe mit Wasserstoff und fliegenden Brennstoffzellen entwickeln. Mit dem Breakout aus der Flaggen-Formation haben wir ein Kaufsignal bekommen. Es ist durchaus möglich, dass die Aktie jetzt die nächste dynamische Bewegung nach oben startet.

Chart vom 11.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 192.00 EUR



Setup: Mit dem Kaufsignal könnte man direkt eine Long-Position eröffnen. Der Trade ließe sich nach dem Einstieg unter dem letzten Pivot-Tief, unter dem EMA-50, absichern.

Meine Meinung zu MTU ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MTX



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

