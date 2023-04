MTU Aero Engines: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) konnte sich in den in den vergangenen Monaten deutlich von ihrem 12-Monatstief bei 149,20 Euro vom 28.9.22 nach oben hin absetzen. Nach der Veröffentlichung der erfreulichen Umsatz- und Gewinnzahlen und der Bestätigung des Ausblickes für das laufende Jahr sprang der Aktienkurs am 18.4.23 sogar auf ein neues Jahreshoch bei 243,90 Euro. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Aktie bei 240,30 Euro

Wegen der über den Erwartungen der Experten liegenden Zahlen bekräftigte die Mehrheit der Analysten mit Kurszielen von bis zu 260 Euro (UBS) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlung für die MTU Aero Engines-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest die Marke von 250 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Strike bei 240 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 240 Euro, Bewertungstag 16.6.23, BV 0,1, ISIN: DE000DV3JGC7, wurde beim MTU-Aktienkurs von 240,30 Euro mit 0,85 – 0,90 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 250 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,27 Euro (+41 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 230,053 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 230,053 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SV350S5, wurde beim MTU-Kurs von 240,30 Euro mit 1,13 – 1,15 Euro taxiert.

Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 250 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,99 Euro (+73 Prozent) erhöhen – sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 223,988 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 223,988 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MB4X693, wurde beim MTU-Kurs von 240,30 Euro mit 1,71 – 1,73 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 250 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,60 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek