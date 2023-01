MAG Silver krönt mit neuer Entdeckung erfolgreiche Bohrkampagne

Mit annähernd 11.000 zurückgelegten Bohrmetern auf seinem hochgradigen ‚Deer Trail‘-Projekt in Utah/USA, zieht MAG Silver eine herausragende Erfolgsbilanz seines umfangreiches ‚Phase 2‘-Bohprogramms.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der kraftgeladene kanadische Silber-Player MAG Silver (WKN: 460241) förderte im Rahmen der oberflächenbasierten Explorationen nicht nur phänomenale Resultate zutage, sondern konnte seiner aggressiven Explorationstour mit der Entdeckung der ‚Carissa‘-Zone gleichzeitig noch eine glänzende Krone aufsetzen.

Hier nämlich lieferte Bohrloch DT22-09 unter anderem sensationelle 12 g/t Ag, 0,04 g/t Au, 0,2 % Cu und 0,3 % Pb plus Zink über 273,81 m mit einzelnen Sulfidbändern mit Gehalten von 59 bis 266 g/t Ag, 0,2 bis 5,5 % Cu, 0,1 bis 1,5 % Pb und 0,1 bis 5,2 % Zn. Das ist nicht nur erstklassig gut, sondern stellt gleichzeitig auch den längsten Abschnitt einer kontinuierlichen Mineralisierung in der neu entdeckten ‚Carissa‘-Zone dar.

Zudem spendierte diese Bohrung als Zugabe noch bemerkenswerte 17 g/t Ag, 0,02 Au, 0,30 % Cu, 0,12 % Pb und 0,35 % ZN über 47,37 m und legte mit 171 g/t Ag, 0,19 Au, 0,68 % Cu, 1,08 % Pb und 0,82 % Zn gleich noch eine fette Schippe drauf.

Mit ebenso saftigen Volltreffern konnte Bohrloch DT22-10 begeistern und lieferte beispielsweise 11 g/t Ag, 0,01 g/t Au, 0,20 % Cu, 0,12 % Pb und 0,32 % Zn über sage und schreibe 115,68 m. Die Zugaben sicherten sich mit beispielsweise 24 g/t Ag, 0,01 g/t Au, 0,44 % Cu, 0,26 % Pb und 0,68 % Zn über 24,95 mebenfalls einen berechtigten Platz im illustren ‚Best-of‘ der ‚Carissa‘-Bohrlöcher.

Insgesamt trugen die Bohrlöcher DT22-09 und DT22-10 mit ihren blendenden Ergebnissen dazu bei, die stärkste und umfangreichste Mineralisierung und Alteration zutage zu fördern, die jemals auf ‚Deer Trail‘ gebohrt wurde!

Hochgradige Mineralisierung auch im ‚Deer Trail Mine Corridor‘!

Mit dem ‚Deer Trail Mine Corridor‘ konnte MAG Silver auf seinem ‚Deer Trail‘-Projekt auch gleich einen weiteren hochgradigen „Newcomer“ willkommen heißen. Denn hier lieferten diverse Bohrlöcher ein beeindruckendes ‚Best-of‘ an gehaltvollen Resultaten, die das großartige Potenzial dieser vielversprechenden Zone eindrucksvoll unterstreichen.

Dass sich ‚Carissa‘ und der ‚Deer Trail Mine Corridor‘ in ihren herausragenden Bohrergebnissen in nichts nachstehen, begeistert dabei ebenso wie verschiedene Hinweise darauf, dass beide Entdeckungen entlang separater Mineralisierungskanäle gespeist wurden, die vom interpretierten ‚Deer Trail Mountain Porphyr‘ in westliche Richtung führen. Diese Begeisterung gewinnt zudem zusätzlich an Stärke, wenn man sich vor Augen hält, dass die multiplen Fluidkanäle auf ‚Deer Trail Mountain‘ ein bekanntes Merkmal für große Karbonat-Ersatzmineralisations-Systeme sind.

Umso gespannter blickt man bei MAG daher auf die noch ausstehenden Ergebnisse von zwei weiteren Bohrlöchern ebenso wie auf die Fortsetzung der Bohrungen 1,7 km südöstlich der ‚Carissa‘-Zone und darauf, weitere Bohrgenehmigungen für ‚Carissa‘ in Kürze zu erhalten. Dann nämlich kann dieser hochgradige Neuzugang richtig zeigen, welches bisher noch nicht bekannte Potenzial in ihm und um ihn herum steckt.

https://www.commodity-tv.com/play/mag-silver-starting-to-ramp-up-the-juanicipio-mill-soon-more-exploration-at-deer-trail/

Fazit: Ein Unternehmen auf der richtigen Wachstumsspur!

Die ‚Carissa‘-Neuentdeckung ist sowohl eine Bestätigung für den Erfolg der bisherigen MAG-Explorationsstrategie als auch einen Meilenstein, der den Weg zu weiteren Wachstumsetappen weist. Mit der Entdeckung der ‚Carissa‘-Zone wurde die bisher stärkste und umfangreichste Mineralisierung und Alteration auf ‚Deer Trial‘ identifiziert.

Diese Spur wir laut dem Management nun zielgerichtet, entschlossen und erfolgreich weiterverfolgt, mit dem Ziel, den Kupfer-Molybdän-Porphyr zu lokalisieren, der als ergiebige Quelle dieses hochgradigen Systems angesehen wird. Auch die erstklassigen Ergebnisse der Bohrungen im ‚Deer Trail Mine Corridor‘ bestätigen, dass ‚Deer Trail‘ ein großes mineralisiertes System darstellt, von dem bisher nur Andeutungen seines enormen Potenzials entdeckt wurden. Parallel zu diesen großartigen Fortschritten auf ‚Deer Trail‘ wird die gewaltige Wachstumsstrategie auf dem ‚Juanicipio‘-Projekt in Mexiko fortgesetzt.

Nachdem nun auch die Aufbereitungsanlage an das Stromnetz angeschlossen wurde, ist diese nun bereit, auf vollen Touren hochzufahren. Hinzu addieren sich noch vielversprechende Fortschritte, die auf dem ‚Larder‘-Projekt im hochgradigen ‚Abitibi‘-Grünsteingürtel im Norden Kanadas gemacht werden. Mit all diesen Fortschritten sind die Weichen schon gestellt, um auch das noch junge Jahr wieder zu einem außerordentlich erfolgreichen Jahr MAG Silver (WKN: 460241) und seine Aktionäre zu machen!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: das Unternehmen, Quelle: MAG Silver, eigener Research und eigene Interpretation

