Luxus mit Discount: Hermès

Hermès (FR0000052292), der französische Luxusgüterkonzern, hat am 9.2. Rekordergebnisse für 2023 vorgelegt: Die Umsätze stiegen um 16 Prozent auf 13,4 Mrd. Euro an, besonders stark in Asien ex Japan (+19 Prozent) und in den Segmenten Konfektion und Accessoires (+28 Prozent), Uhren (+23 Prozent) und anderen Sektoren, u.a. Schmuck und Haushaltswaren (+26 Prozent). Dabei konnte der operative Gewinn um 20 Prozent auf 5,65 Mrd. Euro gesteigert werden, die operative Marge legte auf 42,1 Prozent zu (2023: 40,5 Prozent). Der Gewinn pro Aktie legte um 25 Prozent auf 41,19 Euro zu. Auf aktuellem Allzeithoch ist das Unternehmen, von dem nur ca. ein Viertel der Aktien im Streubesitz sind, mit gut 235 Mrd. Euro und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis jenseits der 50 bewertet – wer sich vor diesem Hintergrund lieber mit einem Sicherheitspuffer engagiert, greift zur Zertifikate-Strategie.

Discount-Strategien mit 9 und 10,7 Prozent Puffer (Juni / September)

Ein Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ0MFK8 bietet bei einem Preis von 200 Euro (Bezugsverhältnis 1/10) einen Puffer von 9 Prozent. Aus der Differenz zum Höchstbetrag (Cap) von 2.100 Euro errechnet sich eine Rendite von 10 Euro oder 13,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 21.6.24 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Etwas mehr Puffer gibt’s mit längerer Laufzeit. Beim baugleichen Produkt von Morgan Stanley mit der ISIN DE000ME86524 sind beim Preis von 195,15 Euro ganze 14,85 Euro oder 12 Prozent p.a drin, wenn die Aktie am 20.9.24 auf oder oberhalb des Caps von 2.100 Euro notiert. Auch hier Barausgleich.

Bonus-Strategie mit 26,8 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas mit der ISIN DE000PC272M0 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 240 Euro (Bezugsverhältnis 1/10) ausgestattet. Sofern die Barriere bei 1.600 Euro (Puffer 26,8 Prozent) bis zum Bewertungstag 20.12.24 niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag; einen Barausgleich in Höhe des Schlusskurses. Beim Kaufpreis von 218,66 Euro liegt der maximale Gewinn bei 21,34 Euro (Rendite 11,8 Prozent p.a.). Kein Aufgeld!

ZertifikateReport-Fazit: Hermès ist stark gewachsen, die Margen sind auf Rekordhoch – entsprechend hoch fällt die Bewertung aus. Mit den Zertifikaten gelingt Anlegern der defensive Einstieg in den Luxusgüterkonzern: Neben dem Puffer gegen moderate Kursverluste erzielen sie die maximalen Renditen bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hermès oder von Anlageprodukten auf Hermès-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen