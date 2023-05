Lufthansa: Passende Flughöhe noch nicht erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Kurs der Deutschen Lufthansa hat seit Anfang Oktober 2022 eine Aufwärtssequenz gebildet, die aktuell in eine Seitwärtsrange übergegangen ist. Damit ist der Kurs aber noch mehr als 100 Prozent vom All Time High aus dem Jahre 2017 entfernt. Niedrige KGVs deuten eine reale Chance auf weitere Kurssteigerungen an.

Die Deutsche Lufthansa steht nach Aussage von CEO Carsten Spohr vor dem umsatzstärksten Sommer der Unternehmensgeschichte. Schon jetzt übertraf der Durchschnittspreis der verkauften Tickets im ersten Quartal 2023 den Vergleichswert aus dem hervorragend laufenden Jahr 2019 um 19 Prozent. Auch für das Gesamtjahr 2023 rechnet das Lufthansamanagement mit einem Rekord beim Umsatz. Nach der Pandemie sind die Passagiere der Lufthansa bereit, höhere Preise zu akzeptieren. Es werden wieder vermehrt Business- oder Premiumklasse gebucht. In diesen Segmenten sind die Deckungsbeiträge besonders hoch. Es ist zu beobachten, dass die Lust am Fliegen nach den Corona-Einschränkungen ungebrochen ist. Damit ist es der Lufthansa gelungen, die durch die vorherrschende Inflation erhöhten Preise an die Kunden weiterzugeben.

Zum Chart

Aktuell liegt der Aktienkurs der Deutschen Lufthansa weit unter den Höchstständen von Ende Dezember 2017. Die auf dieses All Time High bei 22,20 Euro folgende Abwärtssequenz mündete aufgrund der aufkommenden Coronakrise im Februar 2020 in den freien Fall. Letztendlich fand der Kurs einen Boden bei 4,90 Euro von April bis November 2020. Auch die bis Ende September 2022 gebildete Seitwärtsrange unterschritt nie die Unterstützung bei 4,90 Euro. Ab Anfang Oktober 2022 brach der Kurs aus der Seitwärtsrange aus und stieg bis Anfang März 2023 auf 10,99 Euro. Aktuell hat sich eine weitere Seitwärtskonsolidierung ausgebildet, die bei 9,066 Euro eine Unterstützung gefunden hat. Dies könnte die Basis für einen weiteren Kursanstieg sein, nachdem die erwarteten KGVs der Jahre 2023 bis 2025 weit unter dem Faktor 10 liegen. Bis 2025 ist ein Plus beim Gewinn von 44 Prozent eingepreist, wodurch das entsprechende KGV aktuell bei 5,31 liegt. Nachdem die Lust auf Fliegen ungebrochen ist und höhere Margen durchsetzbar sind, steigt die Wahrscheinlichkeit von positiven Überraschungen. Diese würden dann auf die Kursentwicklung durchschlagen.

Deutsche Lufthansa AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

9,92 // 11,04 Euro

Unterstützungen:

9,07 // 8,27 Euro



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutschen Lufthansa bis auf 11,04 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MB44HA) überproportional mit einem Omega von 3,48 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 36 % und dem Ziel bei 11,04 Euro (0,41 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 20.06.2023 eine Rendite von rund 78 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 8,81 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 61 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,29 zu 1, wenn bei 8,81 Euro (0,09 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB44HA

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,25 – 0,28 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

16,00 Euro

Basiswert:

Deutsche Lufthansa AG

akt. Kurs Basiswert:

9,76 Euro

Laufzeit:

21.06.2024

Kursziel:

0,41 Euro

Omega:

3,48

Kurschance:

+ 78 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.