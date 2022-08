Lufthansa: Chance von 136,12 Prozent p.a.!

Die Lufthansa befindet sich immer noch in Turbulenzen, nachdem die aktuelle Unternehmensstruktur die derzeitige Nachfrage nach Flügen nur teilweise abwickeln kann. Dabei sieht sich das Management bis dato gezwungen, jeden 10. Flug zu canceln. Es ist noch ein langer Weg, um die Vorkrisendynamik zu erreichen.

Die Lufthansa kommt dieser Tage nicht aus den Schlagzeilen. Vor kurzem streikte das Bodenpersonal, nun bereiten sich die Piloten auf einen Streik vor. Es fehlen die Mitarbeiter, um den Kundenansturm zu managen. So hat die Lufthansa in diesem Jahr bis dato 12 Prozent der Flüge absagen müssen. Auch für die nähere Zukunft verspricht die Lufthansa nichts. Vielmehr veröffentlicht das Management die Info, dass die Möglichkeiten, die Engpässe kurzfristig zu beheben, leider begrenzt sind. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass vor zwei Jahren die Lufthansa aufgrund der Corona-Maßnahmen durch eine staatliche Beteiligung gerettet werden musste. Zumindest der Staat macht beim Rückbau der Lufthansa-Investitionen ein gutes Geschäft.

Zum Chart

Aktuell befindet sich der Aktienkurs der Lufthansa inmitten des Inline-Bereichs des Optionsscheines bei rund 6 Euro. Man muss im Chart schon bis Anfang Mai 2021 zurückgehen, um einen Kurs außerhalb des Inline-Bereichs zwischen 4 und 8 Euro zu finden. Das Vorkrisenniveau mit einem Kurs von 12,69 Euro wird aufgrund der oben im Text skizzierten Einschränkungen so schnell nicht erreicht werden. Auch ein Durchbruch der unteren Grenze in Höhe von 4 Euro würde Neuland bedeuten, wenn die Betrachtungsspanne die letzten 10 Jahre umfasst. Übermorgen am 4. August öffnet Lufthansa die Bücher zum zweiten Quartal 2022. Für heuer wird eine rote Null angepeilt. Für 2024 wird wieder mit einem Gewinn je Aktie von 0,79 gerechnet. Das erwartete KGV 2024 liegt aktuell bei 7,59. In der Vorkrisenzeit ab dem Geschäftsjahr 2015 lag das durchschnittliche KGV bei 4,81. Dies könnte eine Messlatte dafür sein, dass die Lufthansa-Aktionäre die Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen.

Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie der Lufthansa (WKN SN2VKY) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich 21.10.2022 durchgehend über der unteren Knockout-Schwelle von 4,00 Euro und unterhalb der oberen Knockout-Schwelle von 8,00 Euro bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 1. August 2022 um 20.20 Uhr (Briefkurs 7,68 Euro ), würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 136,12 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Aktienkurs der Lufthansa unter den Supportbereich bei 4,37 Euro fällt oder über den Kernwiderstand bei 7,62 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

Lufthansa, AG. (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

7,023 // 7,621 Euro

Unterstützungen:

5,301 // 4,366 Euro

Inline-Optionsschein auf Lufthansa (Stand: 01.08.2022, 20:20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse



WKN:

SN2VKY

Typ:

Inline-Optionsschein

akt. Kurs:

7,48 / 7,68 Euro

Emittent:

Société Générale

untere KO-Schwelle:

4,00 Euro

Basiswert:

Lufthansa AG

obere KO-Schwelle:

8,00 Euro

akt. Kurs Basiswert:

5,99 Euro

Laufzeit:

21.10.2022

Kursziel:

10,00 Euro

Kurschance:

+ 136,12 % p.a.

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.