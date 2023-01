Lockheed Martin: Vorbörslich gefragt

Bereits vorbörslich hat der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin Zahlen zum vierten und somit Schlussquartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders der Ausblick stand bei Investoren unter genauer Beobachtung, auch hier enttäuscht das Unternehmen nicht.

Im vierten Quartal konnte Lockheed Martin Umsätze von 19,00 Mrd. US-Dollar generieren, Analysten hatten lediglich mit 18,25 Mrd. US-Dollar gerechnet. Für zusätzliche Aufträge sorgt natürlich auch der Ukraine-Krieg, aber auch die Rekordausgaben der USA für Rüstungsgüter spielt dem Unternehmen klar in die Karten. Der Gewinn je Aktie legte im Schlussquartal auf 7,79 US-Dollar zu, erwartet wurden zuvor 7,40 US-Dollar. Das hohe Niveau des Wertpapieres wird allerdings auch durch einen großen Aktienrückkauf begleitet, das Papier notiert nicht gerade weit weg von seinen bisherigen Rekordständen von 498,95 US-Dollar aus Ende 2022. Obwohl zuletzt deutliche Abschläge zu verzeichnen waren, zeichnet sich schon wieder am EMA 200 um 441,04 US-Dollar eine Stabilisierung ab, die durchaus das Potenzial für erneut steigende Kurse besitzt.

Langfristtrend intakt

Trotz der Marktturbulenzen ausgelöst durch den Ukraine-Krieg hält sich Lockheed Martin fest in seinem langfristigen Trend auf und generiert nahezu jedes Jahr frische Rekordstände. Das letzte markierte das Wertpapier bei 498,95 US-Dollar im Dezember abgelaufenen Jahres. Die seitdem herrschende Konsolidierung könnte bereits im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 441,04 US-Dollar ein schnelles Ende finden und Käufer erneut animieren das Wertpapier in ihre Depots zu packen. Aus dem Stand heraus wären demnach Zugewinne zunächst an 459,82 und darüber den Bereich von 475,70 US-Dollar denkbar. Wer allerdings eine langfristige Strategie verfolgt, sollte erst ein Anstieg über 500,00 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis abwarten. Rechnerisch könnte hieraus Aufwärtspotenzial an 553,66 US-Dollar hervorgehen. Unterhalb des EMA 200 werden dagegen größere Abschläge auf die mehrjährige Horizontalunterstützung bei 396,99 US-Dollar wahrscheinlich.

Lockheed Martin Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Lockheed Martin Corp. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MA9QQR

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

20,46- 21,08 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,750 Euro

Basiswert:

Lockheed Martin Corp.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

441,28 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

47,43 Euro

Faktor:

5,0

Kurschance:

+ 125 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.