Lloyd Fonds AG: Vertriebsoffensive als Basis für starkes Wachstum in schwierigem Umfeld

Im ersten Halbjahr hat Lloyd Fonds die Asset-Basis weiter deutlich ausgebaut, von 2,2 auf 4,7 Mrd. Euro (Als-ob-Wert). Ein wesentlicher Treiber war dabei die Übernahme der BV Holding und ihrer Töchter. Die Einnahmen aus gut kalkulierbaren Verwaltungsgebühren sind damit gestiegen, und zwar – ebenfalls in der Als-ob-Betrachtung – um 44 Prozent auf 13,4 Mio. Euro.

Da das Unternehmen im ersten Halbjahr – im Gegensatz zu den ersten sechs Monaten 2021 – kaum Performancegebühren erzielt hat, sind die Erlöse damit auch auf Als-ob-Basis geringer als im Vorjahreszeitraum (18,2 Mio. Euro). Gleichzeitig sind mit dem Ausbau der Organisation und mit den Übernahmen die Strukturkosten weiter gestiegen, so dass das Als-ob-EBITDA (bereinigt um Akquisitionskosten) mit -4,4 Mio. Euro deutlich negativ ausgefallen ist.

Das dürfte aber ein temporäres Phänomen bleiben, wenn die Gesellschaft mit ihrer Wachstumsstrategie weiter erfolgreich ist. Trotz der im Moment schwierigen Kapitalmarktbedingungen hat der Vorstand die ehrgeizigen Ziele bekräftigt, die bis zum Jahresende einen Ausbau der Asset-Basis auf 5,5 bis 6,0 Mrd. Euro vorsehen. Bis 2025 soll ein weiteres organisches Wachstum auf 8,0 bis 10,0 Mrd. Euro folgen, dann will Lloyd Fonds eine EBITDA-Marge (gemessen an den Nettoerlösen) von 45 Prozent erzielen.

Wir haben wegen des Marktumfelds unsere Schätzungen zur Entwicklung der Asset-Basis noch einmal geringfügig reduziert und zudem, als Reaktion auf die veröffentlichten Als-ob-Kosten der ausgebauten Organisation, unsere Aufwandsschätzungen deutlich angehoben. In Summe hat sich der faire Wert auf 12,70 Euro je Aktie (bislang: 13,50 Euro je Aktie) reduziert, liegt damit aber weit über dem deutlich gesunkenen Kursniveau.

Insgesamt sehen wir weiterhin gute Erfolgschancen für die Wachstumsstrategie „GROWTH 25“ und damit auch gute Erholungschancen für die Aktie. Insbesondere von einer Trendwende am Kapitalmarkt dürfte Lloyd Fonds stark profitieren. Unser Urteil lautet daher weiterhin „Buy“.

Quelle: SMC-Research



