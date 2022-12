Lloyd Fonds AG: AuM trotz schwierigem Börsenjahr am oberen Prognoserand

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyd Fonds":

Für Gesellschaften, deren Geschäft von der Kapitalmarktentwicklung stark beeinflusst wird, war 2022 ein schwieriges Jahr – der deutliche Rückgang der breiten Marktindizes über einen längeren Zeitraum hat für anspruchsvolle Rahmenbedingungen gesorgt.

Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung von Lloyd Fonds, die von einem Wachstum der Assets under Management um mehr als 160 Prozent auf voraussichtlich 5,8 bis 5,9 Mrd. Euro zum Jahresende gekennzeichnet ist. Damit dürfte das gesteckte Ziel (5,5 bis 6,0 Mrd. Euro) sogar tendenziell am oberen Ende erreicht werden.

Zahlreiche Vertriebsinitiativen sprechen dafür, dass sich diese dynamische Entwicklung fortsetzt. Bis 2025 sollen die AuM organisch weiter auf 8,0 bis 10,0 Mrd. Euro zulegen, was einem jährlichen Wachstum von rund 15 Prozent entsprechen würde (zum Mittelwert der Spanne).

Wir halten mindestens die obere Hälfte der Spanne jetzt für gut erreichbar und haben unsere diesbezügliche Schätzung der Asset-Basis im Jahresdurchschnitt 2025 auf 9,5 Mrd. Euro angehoben, woraus sich auch erhöhte Annahmen für die Erlöse und Erträge ergeben haben. Unser Kursziel liegt nun bei 13,60 Euro (bisher: 12,70 Euro), womit wir für die Aktie noch ein großes Aufwärtspotenzial sehen. Auf dieser Basis bekräftigen wir unser Urteil „Buy“.

SMC-Research



