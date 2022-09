Lithiumfirma Spey Resources: Finanzierung als Startschuss?

Ende vergangener Woche teilte die Lithiumgesellschaft Spey Resources (CSE SPEY / WKN A2N4RL) mit, dass eine erst vor Kurzem angekündigte Finanzierungsrunde bereits abgeschlossen werden konnte. Damit fließen dem Unternehme brutto rund 3,9 Mio. CAD zu. Die Anleger nahmen diese Nachricht offensichtlich als Startschuss auf und schickten die Aktie vergangenen Freitag bei hohem Handelsvolumen deutlich nach oben.

Auf dem Incahuasi-Salar in Peru



Spey gab mit dieser Platzierung 22.141.496 Einheiten zum Kurs von 0,175 CAD aus, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem halben Warrant besteht und jeder ganze Warrant bis zum 16. September 2024 zu 0,35 CAD ausgeübt werden kann.



Spey Resources hatte erst am 11. August den Handel wieder aufgenommen, nachdem die Aktie auf Grund von Differenzen mit der kanadischen Börsenaufsicht fast ein Jahr lang vom Handel ausgesetzt war. Während dieser Zeit war man aber nicht untätig, sondern führte im Gegenteil fünf erfolgreiche Explorationsbohrungen auf dem Projekt Candela II im Lithiumsalar Incahuasi in der argentinischen Provinz Salta durch. Speys direkter Nachbar dort ist der chinesische Staatskonzern Gangfeng Lithium.



Spey hat das Projekt erst Ende März dieses Jahres zu 80% erworben und dafür 1 Mio. USD hingeblättert. Die Company hat aber auch die Option, die restlichen 20% der Anteile durch eine Einmalzahlung von 6 Mio. US-Dollar bis zum 18. März 2023 zu erwerben.



Fazit: Es sieht so aus, als würde Spey Resources nach der langen Pause nun tatsächlich auch wieder in den Fokus der Anleger zurückkehren, während man das vielversprechende Lithiumprojekt in Argentinien ja kontinuierlich vorangetrieben hat. Mit dem aufgenommenen, frischen Kapital kann das Unternehmen nun beginnen, die Anfang September angekündigten fünf Produktionsbohrungen auf Candela II anzugehen. Man geht davon aus, dann eine erste Ressourcenschätzung präsentieren zu können. Das dürfte aktuell, wo die Lithiumpreise von Rekord zu Rekord eilen, am Markt aber möglicherweise auch bei Nachbar Ganfeng Lithium für Aufmerksamkeit sorgen! Wir werden dieses spannende, wenn auch riskante Unternehmen auf jeden Fall weiterhin begleiten.



