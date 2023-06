Lithiumexplorer Brigadier Gold: Erste Proben von Pegmatitgängen auf Nemaska2 entnommen

Die Waldbrände in Kanada, die dieses Jahr besonders früh einsetzten, haben viele Bergbaufirmen dazu gezwungen, ihre Pläne anzupassen. Dem Lithiumexplorer Brigadier Gold (TSXV BRG / WKN A2DNV3) ging es da nicht anders. Dennoch gelang es, auf dem Projekt Nemaska2 in der extrem angesagten Lithiumregion James Bay (Québec) erfolgreich Pegmatitgänge an verschiedenen Standorten zu kartieren und zu beproben, bevor eine Unterbrechung nötig wurde.

Wie Brigadier mitteilte, stehen jetzt die Teams des technischen Partners Géologica Groupe-Conseil schon wieder bereit, um diese erste Phase der Exploration auf Nemaska2 fortzusetzen. Dazu wartet man nur noch darauf, dass die Provinzregierung von Québec die betreffenden Verbote aufhebt.

Das 8.300 Hektar große Nemaska2-Projekt liegt strategisch günstig in der Nähe des fortgeschrittenen Lithiumprojekts Rose von Critical Element und der Whabouchi-Lithiummine von Nemaska Lithium. Nemaska2 verfügt zudem über eine außergewöhnliche gute Infrastruktur, da sich eine Autobahn und ein Flughafen direkt auf den Claims befinden.

Erste Bohrprogramm schon diesen Sommer

Wie Brigadier ausführt, liegt der Fokus der ersten Phase der Explorationsarbeiten weiterhin darauf, Pegmatitaufschlüsse, die in historischen Arbeitsprogrammen der Behörden kartiert und beprobt wurden, zu bestätigen und zu erweitern. Das Unternehmen geht davon aus, dass so Ziele identifiziert werden können, die für ein Bohrprogramm noch diesen Sommer genutzt werden könnten.

Robert Birmingham, CEO von Brigadier erläuterte: „Angesichts der sich entwickelnden Brandsituation in Quebec geht Brigadier davon aus, sein Phase-1-Explorationsprogramm fortzusetzen, sobald die Sicherheitsbestimmungen dies erlauben. Während unser erstes Programm kurzzeitig unterbrochen wurde, freuen wir uns, dass wir die Kartierung und Beprobung von Pegmatit-Gesteinsgängen in mehreren Zonen auf Nemaska2 vor dem Verbot auf Grund der Brände abgeschlossen haben.“

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Brigadier Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Brigadier Gold beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brigadier Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Brigadier Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Brigadier Gold entlohnt.