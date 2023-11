Lithium - wichtiger Rohstoff für die Wirtschaft

Die Automobilindustrie braucht Lithium, das „weiße Gold“ oder „das neue Öl“ für die Batterien der Elektrofahrzeuge

Fast weltweit wird Lithium benötigt, bis 2030 könnte der Lithiumbedarf Europas bei 73.000 Tonnen oder auch darüber liegen. Deutschland braucht Lithiumimporte. Vielleicht kann Lithium in der Pfalz gefördert werden. Es wird hierzulande eifrig geforscht an der Lithiumgewinnung durch Geothermie. In Rheinland-Pfalz versucht man Lithium zu extrahieren und zu verarbeiten. Mithilfe von Geothermie-Anlagen soll lithiumhaltiges Thermalwasser gut 3.000 Meter nach oben gepumpt werden. Hat man das Lithium abgetrennt, kann das Wasser wieder zurück in die Erde geleitet werden.

Aktuell ist der Lithiumpreis ziemlich abgerutscht, denn es gab eine Angebotsschwemme. Vor etwa einem Jahr befand sich der Preis für den Rohstoff noch auf einem neuen Allzeithoch, heute sieht es preislich gerade anders aus. Aber die Nachfrage nach Lithium ist groß, das wird sich auch wieder bei den Lithiumaktien zeigen. Mit Schuld am Preisverfall war sicher die schwächelnde Konjunktur in China, sowie unter den Erwartungen liegende Elektroauto-Verkäufe. Auf längere Sicht sieht es für die Branche der Elektrofahrzeuge jedoch aussichtsreich aus. Denn weltweit geht der Trend weg von Verbrennern hin zu Elektroautos. Damit sollte sich auch der Lithiumpreis wieder erholen. So rechnen Experten der Deutschen Bank und der Citibank damit, dass es spätestens 2025 ein Angebotsdefizit am Lithiummarkt geben wird. Es gibt aber auch Stimmen, die bis 2030 von einem Überangebot sprechen. Langfristig sehen die Chancen bei Lithium dennoch sehr gut aus. Lithium gibt es in den Projekten von Targa Exploration. Die Projekte liegen in Quebec, Saskatchewan, Manitoba und Ontario. Im Yukon besitzt das Unternehmen noch ein Silber-Gold-Projekt. Auch um wichtige Batteriemetalle kümmert sich Green Shift Commodities in Südamerika und in Ontario. Es sind dies unter anderem Nickel und auch Lithium.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



