Lithium, das weiße Gold, steigt im Preis

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Ohne Batteriespeicher ist die Zukunft nicht möglich. Daher ist Lithium ein sehr gefragter Rohstoff

Die Elektromobilität befindet sich noch am Anfang, gewinnt aber zusehends an Fahrt. Das Wachstumspotenzial ist enorm, denn grüne Energie und CO2-Reduktion ist fast weltweit ein Thema. Rohstoffe wie Lithium sind daher von essenzieller Bedeutung. So ist der Preis für Lithium in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres bereits um gut zehn Prozent gestiegen. Viele Automobilhersteller konzentrieren sich auf die Produktion von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Laut Schätzungen sollen dieses Jahr rund 14 Millionen E-Fahrzeuge insgesamt verkauft werden. Im Vergleich zu 2022 wäre dies ein Anstieg von zirka 35 Prozent. Im Euroland ist die Zulassung von Fahrzeugen, die mit Diesel oder Benzin betrieben werden, ab 2035 nicht mehr erlaubt. In Deutschland hat der Bestand an Pkws mit reinem Elektroantrieb 2022 die Millionen-Marke geknackt. In 2012 bevölkerten gerade mal rund 4.500 Elektrofahrzeuge Deutschland. Bis 2030 sollen hierzulande sieben bis zehn Millionen Elektroautos fahren. Aktuell werden die meisten Elektroautos in China produziert und China ist auch der drittgrößte Lieferant von Lithium, nach Australien und Chile. So hat Tesla im Juni fast 94.000 Elektroautos ausgeliefert, deutlich mehr als im Mai.

Gibt es bis 2030 die prognostizierten 116 Millionen Elektrofahrzeuge weltweit, was gegenüber 2020 einer Verzehnfachung gleichkommt, wird Lithium zurecht als das weiße Gold bezeichnet. Und nicht nur die Automobilindustrie braucht leistungsfähige Akkus. Unternehmen, die Lithium in den Projekten besitzen, sollten also im Blickpunkt der Investoren stehen. Dazu gehören zum Beispiel Alpha Lithium oder ION Energy. Alpha Lithium arbeitet an der Erschließung von zwei Lithiumprojekten, Tollilar (27.500 Hektar) und Hombre Muerto (12.570 Hektar) in Argentinien. Dort befindet sich das berühmte Lithium-Dreieck. ION Energy hat zwei Lithiumprojekte in der Mongolei. Die Grenze zu China ist nur wenige Kilometer entfernt und China könnte zu einem bedeutenden Abnehmer für das Lithium werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/