Lithium ist das Zukunftsmetall für die Elektromobilität

Moderne Hochleistungsakkus brauchen Lithium, um elektrische Ladung zu transportieren. Mit einer stark steigenden Nachfrage wird gerechnet

Noch steht China an der ersten Stelle der Lithium-Verarbeiter und sorgt für Abhängigkeiten. Die wichtigsten Produzenten der Zukunft sind allerdings in Südamerika angesiedelt. Ohne Lithium funktioniert in der Tech-Welt nun mal nichts. Da Lithium also ein äußerst wichtiger Rohstoff der nächsten Jahre sein wird, hat vor kurzem Mexiko gehandelt. Das Land hat die Lithium-Produktion verstaatlicht. Nun ist die Regierung für die großen Lithium-Reserven des Landes zuständig. Dafür wurde das mexikanische Bergbaugesetz reformiert. Eine neue zentrale Behörde soll die Förderung und Vermarktung von Lithium steuern. Das Lithiumfeld La Ventana in Mexiko soll sogar das größte Einzelvorkommen auf der Erde sein. Ähnliche Bestrebungen wie in Mexiko gibt es auch in Bolivien und Chile.





Besonders hochwertige und reichhaltige Lithiumvorkommen existieren im Lithium-Dreieck, damit in Bolivien, Argentinien und Chile. Da der Lithiumabbau sehr wasserintensiv ist und meist in sehr trockenen Regionen stattfindet, müssen ökonomische, technologische und sozialökonomische Belange besonders intensiv geprüft werden. Außerdem ist Lithium zwar grundsätzlich reichlich auf der Erde vorhanden, doch der Ausbau der Förderung hinkt der Nachfrage hinterher. So dauert es teilweise zehn Jahre, bis ein neues Projekt mit der Produktion beginnen kann. Geringe Investitionen in den letzten Jahren können nun für Engpässe sorgen. Gut, dass es Gesellschaften gibt, die auch für Anleger von Interesse sind, die sich intensiv um den Lithiumnachschub kümmern. So beispielsweise Cypress Development oder ION Energy. Cypress Development besitzt in Nevada das Clayton Valley-Lithiumprojekt. In der Mongolei, einem bergbaufreundlichen Land, arbeitet ION Energy mit Hochdruck an den Projekten Baavhai Uul (mehr als 80.000 Hektar) und Urgakh Naran (fast 20.000 Hektar).





