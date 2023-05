Lithium - heiß begehrt

Das meiste Lithium wurde über lange Zeit von drei großen Produzenten hergestellt. Doch neue Produzenten sind dazugekommen

Die großen Drei der Lithium-Branche waren beziehungsweise sind Albemarle, Sociedad Quimica y Minera de Chile und FMC. Sie sind immer noch für einen Großteil des begehrten Rohstoffs für die Elektromobilität und für Stromspeicher verantwortlich, doch auch aus China kommt viel des Metalls. Etwa acht Kilogramm Lithium sind in einem Mittelklassewagen verbaut. Lithium kann aus Gestein abgebaut werden oder es wird aus unterirdischen Salaren (Salzseen) gewonnen. 2022 kam fast die Hälfte des globalen Lithiumbedarfs aus Australiens Tagebauminen, rund 35 Prozent kamen aus Südamerikas Salaren und etwa 15 Prozent aus China.

Bei der Gewinnung von Lithium aus Tagbauminen wird mit Sprengungen und Bohrungen gearbeitet. Die Stücke durchlaufen dann chemische und metallurgische Prozesse, so dass das Lithium vom Abraum getrennt wird. Hochkonzentriertes Lithium aus Salaren gibt es in den Ländern Argentinien, Bolivien und Chile („Lithium-Dreieck“). Dort wird die Sole nach oben in große Becken befördert und verdunstet. Nach bis zu zwei Jahren wird durch Filtern und chemische Verfahren das Lithiumcarbonat gewonnen. Da Lithium ein unverzichtbarer Bestandteil von Energiespeichern ist und die Preise für Lithium nach oben gegangen sind, gibt es auch in Europa Unternehmen, die Bergbauprojekte betreiben und sich um den Lithiumnachschub kümmern wollen. Die Projekte werden im Tagebau und im Untertagebau betrieben. In Nevada arbeitet Century Lithium an seinem Clayton Valley Lithiumprojekt. Die Test-Pilotphase läuft bereits und die Machbarkeitsstudie sowie nötige Genehmigungen machen Fortschritte. Aber auch in der Entwicklung neuer Technologien im Bereich Lithiumanoden und Lithiummetall geht es dank Unternehmen wie Li-Metal voran. Ziel ist die kostengünstige und nachhaltige Produktion dieser Produkte. Eine Pilotanlage von Li-Metal in New York arbeitet schon erfolgreich.

