Lithium hat sich zu einem sehr gefragten Rohstoff entwickelt

Noch vor nicht allzu langer Zeit war das Metall ein Nischenprodukt. Grüne Elektrifizierung und die Elektromobilität haben für Veränderung gesorgt

Früher waren die Lithiumpreise niedrig, daher wurde wenig in diesem Bereich investiert. Heute sind die Nachfrageprognosen beim Lithium sehr gut. Und so kümmern sich nun auch viele junge Bergbauunternehmen um neue Lithiumkapazitäten. November 2022 kostete die Tonne Lithiumcarbonat, das für die Lithium-Ionen-Batterien benötigt wird, rund 80.000 US-Dollar. Aktuell ist der Preis deutlich zurückgekommen. Experten gingen von Überschüssen aus, haben aber wie etwa Goldman Sachs ihre Meinung wieder geändert. Mit einer starken Verknappung wird auf längere Zeit gerechnet. 2022 stieg der Lithiumpreis, chinesische Subventionen für Elektroautos führten zu einer übertriebenen Produktion von Batterien, was dann später die Lithiumnachfrage nach unten trieb, somit auch den Preis. Denn als der Lithiumpreis noch hoch war im vergangenen Jahr, hat dies naturgemäß zu einer höheren Produktionsmenge und mehr Investitionstätigkeiten geführt. Höhere Preise können so zu niedrigeren Preisen führen.

Zudem ging die Nachfrage in China zurück, denn Anreize für die Elektroautos wurden zurückgefahren. Langfristig spricht für Lithium, dass die Prioritäten durch den Ukraine-Krieg dem Bereich der Energiesicherheit größere Bedeutung gegeben haben. Batterie- und Speichertechnologien werden mehr diskutiert als Solar- und Windprojekte. Nimmt man hinzu, dass herkömmliche Autos in der EU bis 2035 auslaufen sollen, dann wird dies langfristig für Lithiumbedarf sorgen. Um Lithiumnachschub kümmern sich Alpha Lithium und Century Lithium. Alpha Lithium besitzt aussichtsreiche Lithiumprojekte in Argentinien im Lithiumdreieck. Bei Century Lithium steht das Clayton Valley Lithiumprojekt in Nevada im Fokus.

