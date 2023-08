Lithium: Preise in China fallen weiter, Produzenten optimistisch

Die Lithiumpreise sind zuletzt gesunken – vor allem in China. Hersteller rechnen aber nicht damit, dass sich der Abwärtstrend fortsetzt. Stromrationierungen in China könnten vor allem die Lage auf dem Spotmarkt bald drehen.

In China setzen die Lithiumpreise ihren Abwärtstrend fort. Wie der Branchendienst Fastmarkets berichtet, sanken die Preise für Lithiumcarbonat in Batteriequalität (99,5 %) auf dem chinesischen Festlandmarkt zuletzt um knapp 8 %. Um knapp 10 % gaben die Preise für Lithiumhydroxid (56,5 %) nach.

Auch die Metallbörse London Metal Exchange (LME) sieht den Preis für Lithiumhydroxide in einem Abwärtstrend. Wurden Mitte Juni noch rund 47.000 USD pro Tonne gezahlt, liegt der Preis aktuell bei 35.500 USD pro Tonne.

Lithium: Käufer halten sich zurück

Die Käufer seien vorsichtig und hielten sich zurück, da sie davon ausgingen, dass die Spotpreise für Lithium in China ihren Tiefpunkt noch nicht gesehen haben, berichtet Fastmarkets unter Berufung auf einen chinesischen Lithiumproduzenten. Ein chinesischer Kathodenhersteller berichtet, dass es im Mai zu einer Auffüllung der Lagerbestände gekommen sei, woraufhin die Preise gestiegen seien. Nun seien die Lager jedoch voll, wodurch die Nachfrage am Spotmarkt sinke.

Für Lithiumhydroxide sind die Prognosen in der Volksrepublik schwächer als für Lithiumcarbonat, da der Nickel-Kobalt-Mangan-Kathodensektor (NCM) in China im Vergleich zu Lithiumeisenphosphatsektor (LFP) kleiner ist. "Lithiumproduzenten bieten kein Hydroxid an, da keine Nachfrage nach Spot-Einheiten besteht. Sie liefern nur bei langfristigen Bestellungen", äußerte ein Produzent gegenüber Fastmarkets.

Zusätzliches Angebot von südkoreanischen Batterieherstellern?

Einige Händler werfen demnach Hydroxid auf den Markt, um weiter sinkenden Preisen zuvorzukommen. Auch einige südkoreanische Batteriehersteller versuchen offenbar, nicht verbrauchte Lithiumvorräte über den Spotmarkt zu verkaufen. Dies ist ein eindeutiges Signal für die gegenwärtig schwache Nachfrage in Asien.

Die Preisrückgänge Europa und Nordamerika führt Fastmarkets dagegen vorwiegend auf saisonale Effekte zurück. So lag die Spanne für Lithiumcarbonat (99,5 %) zuletzt bei 36-38 USD pro Kilo, nachdem eine Woche zuvor noch 38-41 USD pro Kilo gezahlt worden waren. Dies sei vor allem auf den Höhepunkt der Sommerperiode zurückzuführen. "Marktteilnehmer senden Anfragen nur, um zu erfahren, wo sich die Preise befinden, während das echte Kaufinteresse noch begrenzt ist", kommentierte ein Händler gegenüber Fastmarkets.

Die größten Lithiumproduzenten rechnen aufgrund eines knappen Angebots allerdings mit wieder anziehenden Preisen für das Batteriemetall oder zumindest einer Stabilisierung. Albemarle etwa konkretisierte die Prognose für den Jahresumsatz bei der Vorlage von Quartalszahlen Anfang August.

Demnach erwartet der weltweit größte Hersteller nun Erlöse im Bereich 10,4-11,5 Mrd. USD, nachdem die Spanne zuvor bei 9,8-1,5 Milliarden USD veranschlagt worden war. Die höheren Erlöse resultieren aus einem größeren Volumen und der Erwartung höherer Durchschnittspreise im Vergleich zum zweiten Quartal.

Albemarle: Markt auch im nächsten Jahr angespannt

"Wir glauben, dass der Markt auch im nächsten Jahr weiterhin recht angespannt bleiben wird", kommentierte Albemarles Lithiumchef Eric Norris. Allerdings musste Albemarle genauso wie der Konkurrent Livent im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang zum Vorquartal hinnehmen – bei beiden Unternehmen ein Resultat gesunkener Preise. Livent rechnet für das Gesamtjahr 2023 jedoch ebenso wie Albemarle mit einem deutlichen Umsatzzuwachs.

Die Lage auf dem Spotmarkt könnte sich bald umkehren. Marktteilnehmer verweisen auf Produktionsstörungen aufgrund der Stromrationierung in wichtigen Produktionsregionen Chinas, die in der Vergangenheit typischerweise zu Beginn des vierten Quartals auftraten.

Ein Großteil des Lithiummarktes findet ohnehin fernab des Spotmarktes statt. Abnehmer wie etwa Batteriehersteller schließen Direktverträge mit Lithiumproduzenten. Die Preise im Rahmen dieser Verträge können erheblich von denen Spotmarkt abweichen.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.