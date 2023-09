Lithium-Ionen-Batterien beherrschen den Markt

Der Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien ist immens und wird sich noch vergrößern. Lithium dürfte sich weiterhin auf dem Siegeszug befinden

Elektrofahrzeuge und viele mobile Geräte kommen nicht ohne die Lithium-Ionen-Batterien aus. Auch wenn an Ersatzmöglichkeiten geforscht wird, so werden diese Batterien noch lange dominieren. So besitzen Metall-Ionen- oder Metall-Luft-Batterien Nachteile gegenüber den Lithium-Ionen-Batterien. Die Energiedichte ist geringer und Technologien sind noch lange nicht ausgereift. Da nutzen positive Aspekte wie geringere Kosten oder mehr Nachhaltigkeit auch nicht. Bereits verwendet werden Redox-Flow-Batterien, sogenannte Flüssigkeitsbatterien. Jedoch bei diesen fehlt es noch an Kosteneffizienz und der CO-2-Fußabdruck ist nicht der beste. Natrium-Ionen-Batterien werden vermutlich bald in Zweirädern oder Kleinwagen zum Einsatz kommen. Weiter wird an Natrium-Ionen-Batterien gearbeitet. Den Lithium-Ionen-Batterien wird aber noch lange keine andere Technologie das Wasser reichen können. Denn meist ist die Energiedichte geringer und dies verschlingt wiederum mehr Rohstoffe, um die Speicherkapazität der Lithium-Ionen-Batterien zu erreichen. Lithium, auch Kobalt und Nickel werden also noch lange Zeit äußerst gefragte Rohstoffe bleiben. Dies gelte, so das Fraunhofer Institut, besonders für die kommenden fünf bis zehn Jahre. Damit andere Technologien eine Chance haben, sind zudem große Anstrengungen im Forschungs- und Entwicklungsbereich nötig. Elektrofahrzeuge werden immer mehr, ebenso wie mobile Anwendungen, so dass die Nachfrage nach den Lithium-Ionen-Batterien weiterhin sehr hoch sein wird und sich noch vervielfacht.

Für Anleger sind Investitionen in Gesellschaften, die das wertvolle Lithium sowie andere Batteriemetalle besitzen wie etwa Green Shift Commodities oder Targa Exploration eine sinnvolle Möglichkeit. Targa Exploration besitzt mehrere Lithium-Projekte in Quebec, Manitoba, Saskatchewan und Ontario sowie ein Gold-Silber-Projekt im Yukon. Green Shift Commodities kümmert sich um Exploration und Erschließung von Batterierohstoffen und Uran in Südamerika.

