Linde: stabiler Aufwärtstrend, solide Zahlen!

Trotz mieser Konjunktur: Linde legt weiter zu! Jetzt einsteigen?

Symbol: LIN ISIN: IE000S9YS762

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die vom Dax zur New York Stock Exchange gewechselte Linde-Aktie konnte im vergangenen Halbjahr rund 16 Prozent zulegen. Das Wertpapier hielt sich dabei stabil im Aufwärtstrend. Der Rücksetzer zum 20er-EMA bietet nun eine gute Einstiegsposition in einen Long Trade.

Chart vom 13.09.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 385.15 USD

Meinung: Linde bedient eine breite Palette von Endmärkten, darunter die Chemie- und Energieindustrie, Lebensmittel- und Getränkeproduktion, Elektroniksektor, Gesundheitswesen, Fertigungsindustrie sowie Metall- und Bergbau. Das Unternehmen deckt die komplette Wasserstoff-Wertschöpfungskette ab, beginnend bei der Erzeugung und Verflüssigung bis hin zu Transport- und Speicherlösungen, sowie der Betankung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen.Bei der Präsentation der Geschäftszahlen zum Halbjahr nannte der Vorstand deutliche Zuwächse beim Gewinn trotz schwieriger makroökonomischer Umstände.

Mögliches Setup: Wünschenswert wäre eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau vor dem Triggern. Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stopp Loss an der letzten Tageskerze. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen am 26. Oktober tangieren unser Vorhaben nicht. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in LIN.

Veröffentlichungsdatum: 13.09.2023

