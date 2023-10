Linde: Wachstumsstory kann fortgesetzt werden!

Der Aktienkurs von Linde befindet sich noch in einem intakten Aufwärtstrend. Die Kursdynamik hat jedoch nachgelassen und könnte bei entsprechender Nachrichtenlage für einen Trendbruch sorgen. Eine Positionierung auf der Short-Seite wäre bei der Kurshistorie der vergangenen Jahre nicht ratsam.

Der amerikanisch-deutsche Industriegasekonzern Linde erhöht trotz eines Umsatzrückgangs im dritten Quartal zum dritten Mal seine Gewinnprognose für dieses Jahr. Der Umsatz lag von Juli bis September wechselkursbedingt mit 8,16 Milliarden US-Dollar sieben Prozent unter dem Vorjahr, teilte Linde am gestrigen Donnerstag in Woking bei London mit. Dem Weltmarktführer gelang es, die Preise um fünf Prozent zu erhöhen, die Menge ging um zwei Prozent zurück. Dank Preiserhöhungen und fortgesetzter Produktivitätssteigerungen stieg der bereinigte Nettogewinn im Quartal um 15 Prozent auf 1,57 Milliarden US-Dollar. Mit 3,63 US-Dollar übertraf der Gewinn je Aktie erneut die Prognosen. Für das Gesamtjahr erwartet Linde nun einen Gewinn je Aktie von 14,00 bis 14,10 US-Dollar, das wären 14 bis 15 Prozent mehr als im Jahr 2022.

Zum Chart

Diese Serie an stetigen Gewinnsteigerungen wirkt sich auch auf die für die Jahre 2023 bis 2025 erwarteten KGVs aus. Die Marktteilnehmer müssen entsprechend hohe Preise für diese Wachstumsstory zahlen. Aktuell muss für das Jahr 2023 ein erwartetes KGV von 30,84 einkalkuliert werden. Die geplanten Gewinnsteigerungen führen zu einem KGV 2025 von immer noch 25,57. Im Chartbild ist eine sinkende Dynamik des Aktienkurses zu erkennen. Aber eine Short-Strategie wäre mit wirtschaftlichem Selbstmord gleichzusetzen. Der Aufwärtstrend ist immer noch intakt, obwohl das Papier nahe an der unteren Begrenzung des Trendkanals notiert. Eine weitere Eskalation in den bekannten Krisenherden Ukraine und Israel oder Taiwan würde zu einem Trendbruch führen. Aktuell sieht es aber nach einer Bestätigung des Trends aus. Ein möglicher Ausbruch nach unten ohne exogenen Schock sollte im Unterstützungsbereich zwischen 361,51 und 346,33 US-Dollar stoppen. Das Geschäftsmodell von Linde ist im Gegensatz zu einem Technologiewert mit vergleichbarem KGV bedeutend stabiler.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

375,94 // 392,72 US-Dollar

Unterstützungen:

361,51 // 346,33 US-Dollar



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Linde-Aktie bis auf 400,85 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SV125V) überproportional mit einem Omega von 4,57 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 26 % und dem Ziel bei 400,85 US-Dollar (5,93 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 28.11.2023 eine Rendite von rund 39 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 352,38 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 27 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,40 zu 1, wenn bei 352,38 US-Dollar (3,11 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

SV125V

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

4,71 – 4,76 Euro

Emittent:

Société Générale

Basispreis:

370,00 US-Dollar

Basiswert:

Linde PLC

akt. Kurs Basiswert:

370,17 US-Dollar

Laufzeit:

20.12.2024

Kursziel:

5,93 Euro

Omega:

4,57

Kurschance:

+ 39 Prozent

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.