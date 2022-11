Linde: Tiefer ist attraktiver

Auch die so erfolgreiche Linde-Aktie konnte sich dem Abfahrtsdruck der letzten Tage nicht entziehen und tendiert aktuell talwärts. Nach der steilen Rallye der letzten Wochen war eine Konsolidierung bereits mehr als überfällig geworden, nun bietet ein derartiges Szenario hervorragende Einstiegschancen auf einem tieferen Kursniveau.

Der Langfristchart zeigt die Linde-Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend, hierbei gelang es in der abgelaufenen Handelswoche ein Rekordniveau von 334,70 Euro zu erreichen und sich somit aus der Handelsspanne der letzten Monate zwischen 244,00 und grob 310,00 Euro zu befreien. Allerdings haben sich Käufer zuletzt etwas zu viel zugetraut, weshalb die steile Rallye der letzten Wochen durchaus einer gesunden Konsolidierung weichen dürfte. Aber genau dieser Umstand bietet langfristig orientierten Anleger nun hervorragende Long-Chancen auf einem tieferen Kursniveau.

Viele Unterstützungen vorhanden

Aufgrund der zahlreichen Hochs der letzten Monate sind entsprechend viele Unterstützungen vorhanden, um das Handelsgeschehen technisch etwas besser eingrenzen zu können, kommt als zusätzliche Orientierungshilfe das Fibonacci-Retracement zum Einsatz. Die erste mögliche Stelle für einen potenziellen Turnaround liegt am EMA 50 sowie den Zwischenhochs aus Mitte August um 307,65 Euro, diese Niveaus fällt im Übrigen mit dem Deckel der letzten Monate zusammen. Sollte an dieser Stelle keine Trendwende gelingen, würde der EMA 50 um 290,00 Euro und das 61,8 % Fibonacci-Retracement als Unterstützung zum Einsatz kommen. An diesen beiden Stellen sollte man sich nach aussagekräftigen Bodenansätzen umschauen. Ziele auf der Oberseite sind dagegen um 362,75 Euro für die Linde-Aktie errechnet worden, dieses Ziel dürfte allerdings erst in einem mittelfristigen Szenario angesteuert werden.

Linde Group Plc. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Linde Group Plc. Strategie für steigende Kurse WKN: MA4YFK

Typ: Faktor akt. Kurs: 31,02 - 31,08 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 8,860 Euro

Basiswert: Linde Group Plc. Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 326,35 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 46,62 Euro Faktor: 4,0

Kurschance: + 50 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

