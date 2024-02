Linde: Konzern für Industriegase rechnet mit schwierigem Jahr 2024

AKTIE IM FOKUS: Linde

WKN: A3D7VW / ISIN: IS000S9YS762 / Kürzel: LIN

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier befindet sich in einem stabilien Aufwärtstrend. Im Dezember als auch in dieser Handelswoche hat es zwei größere Aufwärtsbewegungen gegeben, wobei die Bewegung in dieser Hnadelswoche substanzhaltiger erscheint wie die im Dezember.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 391,16 EUR

Marktkapitalisierung 189,88 Mrd. EUR

Umsatz 2023 29,7 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 53,66 %

KGV 2024* 20,10 %

4 Wochen Performance + 5,94 %

Bewertung leicht überbewertet

Div. Rendite 2024* 1,90 %

* Prognose

Der weltgrößte Konzern für Industriegase geht davon aus, dass 2024 ein schwieriges Jahr werden könnte. Das Management erwartet, dass der bereinigte Gewinn nur noch um acht bis elf Prozent auf 15,25 bis 15,65 US-Dollar je Aktie steigen könnte. Analysten gehen von einem Plus von 9,5 Prozent aus. Im Vergleich dazu war der Gewinn 2023 noch um 16 Prozent auf 14,20 US-Dollar je Aktie gestiegen. Dies lag über den Erwartungen. Der Umsatz hingegen ging 2023 um 2 Prozent auf 32,9 Mrd. US-Dollar zurück, währungsbedingt stieg er aber um 5 Prozent. Umsatztreiber waren vor allem Preiserhöhungen, die durchgesetzt werden konnten. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 13 Prozent auf 6,99 Mrd. US-Dollar, die operative Marge verbesserte sich von 23,7 Prozent auf 27,6 Prozent.

Für das laufende Jahr wird mit einem deutlich anspruchsvolleren Umfeld gerechnet. Für das 1. Quartal 2024 rechnet der Vorstand mit einem Gewinn je Aktie von 3,58 US-Dollar bis 3,68 US-Dollar. Das wäre zwar ein Plus, läge aber mit sechs bis neun Prozent unter dem Wert des Vorjahres.

Die Aktie hat sich in den letzten 10 Handelsmonaten kontinuierlich aufwärtsschieben könnten. Es haben sich im Handelsverlauf zwar einige Rücksetzer eingestellt, diese wurden immer vergleichsweise zeitnah zurückgekauft. Die Aktie, und das ist im Tageschart gut erkennbar, ist immer zwischen der 50-Tage-Linie (aktuell bei 373,58 EUR) und der 20-Tage-Linie (aktuell bei 373,94 EUR) hin und her geschwankt. Größere Ausbrüche auf der Oberseite hat es im Dezember und in der dieser Handelswoche gegeben.

Die Bewegung im Dezember wurde gleich am Folgetag wieder abverkauft, die Bewegung in dieser Handelswoche erscheint belastbarer zu sein. Die Tageskerze gestern ist mit dem Kerzenkörper über der Tageskerze des Vortags geblieben, was bullisch interpretiert werden kann. Der Abstand zu den beiden Durchschnittslinien 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie ist mittlerweile veritabel. Die Aktie könnte ihre Aufwärtsbewegung in den kommenden Handelstagen weiter fortsetzen. Wesentlich wird sein, dass sich das Wertpapier über der 20-Tage-Linie per Tagesschluss halten kann. Denkbare Anlaufziele könnte zunächst das Hoch von Dezember sein. Kommt es hier zu keinem Doppeltop, so könnte es weiter aufwärts an die 440/450 EUR gehen.

Rücksetzer könnten sich zunächst an die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie einstellen. Diese Rücksetzer können als unkritisch gesehen werden, solange es der Aktie per Tagesschluss gelingt, sich über diesen beiden Linien zu halten. Geht es per Tagesschluss unter die 50-Tage-Linie und etabliert sich das Wertpapier unter dieser Linie, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 354,90 EUR) gehen könnten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Wertpapier könnte die aktuelle Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufziel könnte das Hoch von Dezember und nachfolgend und übergeordnet der Bereich bei 440/450 EUR sein. Etabliert sich die Aktie per Tagesschluss wieder unter der 20-Tage-Linie, so würde sich das Tageschart wieder eintrüben.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier in den letzten Handelswochen übergeordnet seitwärts gelaufen ist. Es ist gut erkennbar, dass die Aufwärtsbewegung Mitte Dezember umgehend abverkauft wurde, die in dieser Handelswoche, weniger Dynamik aber mehr Substanz, hatte.

Die Aktie ist seit Anfang November im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 12,95 EUR) / SMA50 (aktuell bei 12,97 EUR) seitwärts gelaufen. Ab Mitte Januar hat die SMA200 (aktuell bei 13,98 EUR) noch zusätzlich gestützt. Es ging in den letzten beiden Handelstagen von diesen Linien dynamisch und mit Momentum aufwärts. Die erste Bewegung wurde konsolidiert, gestern ging es weiter aufwärts.

Damit ist das 4h Chart bullisch zu interpretieren. Es gilt das Gleiche wie für das Tageschart. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis an die SMA20 einstellen. Hält diese Linie nicht als Support, so könnte die SMA50 als auch die SMA200 eine weitere Unterstützung bieten. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie wieder unter der SMA200 etabliert, insbesondere dann, wenn diese dynamisch unterschritten wird.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie notiert verbindlich über der SMA20, somit sind weitere Kursgewinne und weitere Hochs denkbar. Sollte sich das Wertpapier unter der SMA200 festsetzen, so könnten sich die bärischen Tendenzen verstärken.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände

401,98

422,70

442,11

Unterstützungen

382,29

377,97

377,82

374,30

373,94

373,57

373,05

372,81

354,90

340,03

318,52

