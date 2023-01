Linde - Der Gasehersteller verstärkt sich in den USA!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: LIN ISIN: IE00BZ12WP82

Rückblick: Die Aktie des weltweit größten Industriegase-Konzerns hatte sich bis Ende November des letzten Jahres gut geschlagen. Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine hat die EU Vermögen auf den Konten russischer Unternehmen einfrieren lassen. Nun reagiert Moskau im Gegenzug mit dem Einfrieren von Linde-Anlagen im Wert von rund 450 Mio. Euro. Die Kurse der Linde-Papiere wurden vergangenen Donnerstag unter die 200-Tagelinie gedrückt.

Meinung: Der Gasehersteller baut seine Stellung weiter aus und hat sich in den USA verstärkt. Linde kauft die restlichen 77,2 Prozent an Nexair, einem der größten unabhängigen Anbieter von verpackten Gasen in den Vereinigten Staaten. Die Akquisition ergänzt das bestehende Geschäft mit verpackten Gasen und erweitert die Präsenz des Unternehmens in einer wichtigen und schnell wachsenden Region im Südosten der USA. Die Aktie könnte nach ihrem Rücksetzer in den Bereich der 200-Tagelinie nun wieder auf den Kaufzetteln der Anleger landen. Als Trigger für unser Setup dient uns die Kerze von vergangenem Donnerstag.

Chart vom 06.01.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 296.15 EUR

Setup: Bei Kursen über der Kerze von letztem Donnerstag könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Nach dem Einstieg ließe sich der Trade unter derselben Kerze absichern.

Meine Meinung zu Linde ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in LIN

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von