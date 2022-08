Linde-Calls mit 100% Chance bei Erreichen des alten Hochs

Die Aktie des zu den weltweit führenden Anbietern von Industriegasen zählende Linde (ISIN: IE00BZ12WP82) korrigierte nach ihrem Allzeithoch vom 6.6.22 bei 315,35 Euro deutlich nach unten. Nachdem die Aktie am 5.7.22 knapp oberhalb der Marke von 260 Euro wieder nach oben drehte, scheint sie sich nunmehr wieder der 300er-Marke annähern zu können.

Da die Zahlen für das zweite Quartal trotz des Gegenwindes des Russland-Krieges die Konsensschätzungen übertroffen haben, bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 355 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Linde-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem alten Hoch bei 315 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 300 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Linde-Aktie mit Basispreis 300 Euro, Bewertungstag 21.10.22, BV 0,1, ISIN: DE000DW3VJR3, wurde beim Linde-Aktienkurs von 294,50 Euro mit 1,01 – 1,03 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 315 Euro, dann wird sich der handelbare Preis auf etwa 1,98 Euro (+92 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 275 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Linde-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 275 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD6S8X2, wurde beim Linde-Kurs von 294,50 Euro mit 1,99 – 2,00 Euro taxiert.

Wenn die Linde-Aktie in absehbarer Zeit auf 315 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,00 Euro (+100 Prozent) erhöhen – sofern die Linde-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 260,228 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Linde-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 260,228 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH9PEA7, wurde beim Linde-Kurs von 294,50 Euro mit 3,44 – 3,47 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Linde-Aktie auf 315 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,47 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Linde-Aktien oder von Hebelprodukten auf Linde-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek