Linde – Die Analysten sehen weiterhin hohes Potential bei dem Industriegasekonzern!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: LIN ISIN: IE00BZ12WP82



Rückblick: Der weltweit größte Industriegase-Konzern dürfte sich in der aktuellen Krisensituation gut schlagen. Linde schaffte es auch während der Coronakrise kontinuierlich die Margen zu verbessern. Dies war ein klares Zeichen für die hohe Qualität des Geschäftsmodells. Nachdem die Aktie von ihrem Juni-Hoch bis in den Juli nach Süden gelaufen war, sahen wir in Folge wieder Stärke. Das Papier notiert wieder über den gleitenden Durchschnitten der Perioden 50 und 20.



Meinung: Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Linde nach den Quartalszahlen mit Buy bestätigt und sieht das Kursziel bei 350 Euro. Die Ergebniskennziffern und der Ausblick auf das dritte Quartal des Industriegasekonzerns hatten dabei die Erwartungen übertroffen. Die Mitte der Zielspanne für das Gesamtjahr 2022 halten die Analysten für zu konservativ und die Aktie für attraktiv bewertet. In einem positiven Marktumfeld ist es gut möglich, dass die Anleger bei dem Papier des Qualitätsunternehmens weiter zuschlagen.

Chart vom 05.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 295.90 EUR



Setup: Wenn die Aktie weitere Stärke zeigt, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Nach dem Entry ließe sich der Trade unter dem Tief der letzten Woche absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in LIN



