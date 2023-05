Liebe KI - Wo siehst Du dich in fünf Jahren?

München, 16. Mai 2023 – Energiesparen in der Produktion, automatisierte Investitionen bei Banken, schnellere Antragsbearbeitung durch Behörden: Pegasystems prognostiziert, welche Rolle Künstliche Intelligenz künftig in verschiedenen Branchen spielen wird.

Auch wenn man momentan einen anderen Eindruck bekommt: Die Zukunft der Künstlichen Intelligenz gehört nicht nur ChatGPT. Es wird sich noch zeigen, in welchen Bereichen und Anwendungsszenarien das derzeit gehypte System bei Unternehmen im Verbund mit anderen KI-Werkzeugen zum Einsatz kommen kann.

Unabhängig davon, wie sich ChatGPT weiterentwickelt, wird sich Künstliche Intelligenz aber weiter in Unternehmen verbreiten und ihnen dabei helfen, ihre branchenspezifischen Herausforderungen zu meistern. Pegasystems zeigt auf, welche Rolle Künstliche Intelligenz in den nächsten fünf bis zehn Jahren in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen spielen wird:

1. Produktion. Die sehr energieintensive Produktionsbranche wird KI dazu nutzen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Mittelfristig wird sie mit KI-Systemen Trends und Muster ermitteln, um damit ihre Herstellungsprozesse hinsichtlich des Energieverbrauchs zu optimieren. Längerfristig wird sich die Branche Schritt für Schritt hin zu teilautonomen und selbststeuernden Fabriken bewegen, die immer nachhaltiger agieren.

2. Service. Bei Dienstleistungsunternehmen und in Service-Abteilungen aller Branchen werden Chatbots standardmäßig der erste Ansprechpartner für Kunden sein und Massenanfragen sowie einfache Gesuche erledigen. Zudem werden größere Netzwerke aus verschiedenen intelligenten Systemen zum Einsatz kommen, die in den Unternehmen und über ihre Grenzen hinaus für maximal kundenzentrierte Prozesse sorgen.

3. Finanzen. Robo-Advisors und andere Systeme, die automatisierte Empfehlungen und Investitionen ermöglichen, werden große Fortschritte machen und sich zunehmend in der Finanzbranche verbreiten. Mit weiterentwickelten KI-Modellen für Geldwäschebekämpfung, die Überprüfung von Kunden und für Ratings werden Finanzinstitute außerdem das Risikomanagement optimieren.

4. Gesundheit. KI-gestützte Pathologie-Tools werden Ärzte dabei unterstützen, Krankheiten zu diagnostizieren und den Heilungsverlauf zu prognostizieren. Roboter, die mithilfe von KI die Gestik, Mimik und Kommunikationsfähigkeit von Menschen imitieren, werden den Pflegenotstand lindern. Sie können die soziale Komponente der Pflege unterstützen und zumindest einen Teil der menschlichen Interaktion übernehmen.

5. Behörden. In der öffentlichen Verwaltung wird Künstliche Intelligenz verstärkt dabei mithelfen, eines der größten Ärgernisse von Bürgern zu vermeiden: lange Wartezeiten bei der Bearbeitung von Anträgen. Systeme, die Regeln und KI nutzen, werden eine automatisierte Dunkel-Verarbeitung ermöglichen und die Durchlaufzeiten deutlich verkürzen.

„Branchenübergreifend wird die Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine immer nuancierter“, erklärt Florian Lauck-Wunderlich, Senior Project Delivery Leader bei Pegasystems. „Das ermöglicht es Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern, entlastet Mitarbeiter von banalen Routinetätigkeiten und erlaubt es ihnen, sich mehr und mehr auf Aufgaben zu konzentrieren, die komplex sind und Empathie erfordern.“

Florian Lauck-Wunderlich ist Senior Project Delivery Leader bei Pegasystems. (Quelle: Pegasystems)

