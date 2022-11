Licht und Schatten beim Goldpreis

Nach monatelangen Verlusten sieht es beim Gold wieder positiv aus

Sieben Monate in Folge hat der Goldpreis an Wert verloren, das ist die längste Folge von Rückgängen seit mehr als 50 Jahren. Seit Anfang 2022 ist ein Minus von rund zehn Prozent preislich zu verzeichnen. Von Anfang März an gerechnet, fällt sogar ein Minus von 15 Prozent an. Nach der russischen Invasion erreichte der Preis des Edelmetalls mehr als 2.000 US-Dollar je Unze, aber dann setzte ein Abwärtstrend ein. Noch agiert die Fed mit Zinserhöhungen, jedoch wird es ein Ende geben, was dann den Goldpreis steigen lassen wird. Die Fed bremst die Wirtschaft, eine Rezession in den USA und auch in Europa ist sehr wahrscheinlich. Wenn sich nun das Zinserhöhungstempo verlangsamt beziehungsweise stoppt, dann wird der US-Dollar schwächer werden und der Goldpreis wird wieder besser abschneiden.





Die hohe Inflation und die Dollarstärke sorgten dieses Jahr bisher für Gold-ETF-Abflüsse. Aber nun kommt das Positive: auf dem physischen Markt war die Goldnachfrage sehr robust. Die Zentralbanken orderten im dritten Quartal die Rekordmenge von knapp 400 Tonnen Gold. Laut einer Umfrage haben sich auch 25 Prozent der befragten Zentralbanken für einen Goldkauf in den nächsten Monaten ausgesprochen. Die Goldproduktion wuchs zwar das sechste Quartal in Folge leicht an, das Recycling war aber geringer als der Produktionszuwachs. Vermutlich haben sich viele Verbraucher aufgrund der steigenden Inflation und der schwächelnden Wirtschaftsentwicklung nicht von ihrem Gold getrennt. Die Schmuckverkäufe in Südostasien und Indien haben deutlich angezogen und mit einem Fortgang dieser Entwicklung wird gerechnet. Ebenso stark waren die Verkäufe von Münzen und Barren. Alles in allem hat Gold dieses Jahr viele anderen Anlageklassen übertroffen. Bei Goldaktien gefallen beispielsweise Maple Gold Mines oder OceanaGold. Letztere produzieren Gold, Kupfer und Silber in den USA, in Neuseeland und auf den Philippinen. Im dritten Quartal 2022 wurden mehr als 100.000 Unzen Gold produziert. Maple Gold Mines arbeitet an zwei aussichtsreichen Goldprojekten im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec, dies zusammen mit dem Partner Agnico Eagle.







