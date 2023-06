PM Rize ETF: Lernfähige Technologien dominieren thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn

Rize ETF Thematic Update Mai 2023

Lernfähige Technologien dominieren thematischen ETF-Markt seit Jahresbeginn

Thema Alternde Bevölkerung im Mai mit an der Spitze der Anlegergunst

London/München, 22. Juni 2023

Rize ETF, Emittent thematischer ETFs, legt mit seinem jüngsten „Monthly Thematic Update“ eine Zusammenfassung der Entwicklungen am europäischen Markt für thematische ETFs seit Jahresbeginn und für den vergangenen Monat Mai vor.

Zu- und Abflüsse seit Jahresbeginn

Weiter beliebt: Lernfähige Technologien

Seit Jahresbeginn dominiert am Markt für thematische ETFs die Thematik Robotik und Automatisierung und KI. Es vereinnahmte 311 Millionen Dollar an Nettozuflüssen – das sind stattliche 25 Prozent der Gesamtkapitalzuflüsse in thematische ETFs seit Jahresbeginn (1,2 Milliarden Dollar).

Angesichts der weit verbreiteten Adoption von ChatGPT und der zunehmenden Bedeutung der Weiterentwicklung der KI-Technologie suchen die Anleger seit Jahresbeginn intensiv nach Möglichkeiten, von den potenziellen Vorteilen der KI zu profitieren. Dazu gehören Investitionen in Unternehmen, die von KI-Fortschritten profitieren können, und in Unternehmen, die KI zur Steigerung der Produktivität und zur Erzielung von Kosteneinsparungen in ihrem gesamten Betrieb einsetzen.

Luxus findet weniger Beachtung

Das Interesse am Thema Luxusgüter, das im ersten Quartal mit Zuflüssen von 199 Millionen Dollar erhebliches Interesse der Anleger auf sich zog, blieb zuletzt mit Abflüssen von 12 Millionen USD im Mai hinter den Erwartungen zurück. Unterm Strich rangieren die seit Jahresbeginn bevorzugten Themen wie folgt:

1. Robotik, Automatisierung und KI: 312 Millionen Dollar (YTD)

2. Luxusgüter: 199 Millionen Dollar (YTD)

3. Kreislaufwirtschaft: 185 Millionen Dollar (YTD)

4. Alternde Gesellschaft: 125 Millionen Dollar (YTD)

5. Scharia-Konformität: 85 Millionen Dollar (YTD)

Verfestigung der Neigung nach breitem Investment in Umweltthema

Der schon im vergangenen Monat beobachtete Trend der Anleger, nach Umweltthemen jenseits vom Investmentthema „Saubere Energie“ Energie zu suchen, scheint sich zu festigen. Die Rize ETF-Analysten machen dies an den anhaltenden Investitionen in Themen wie Kreislaufwirtschaft (185 Millionen Dollar, neue Energien (54 Millionen Dollar), Elektrofahrzeuge und Batterien (37 Millionen Dollar), Wasserstoffwirtschaft (35 Millionen Dollar), Klima und Umwelt (22 Millionen Dollar) und Solarenergie (12 Millionen Dollar) fest.



Die erheblichen Abflüsse aus dem Bereich Saubere Energie seit Jahresstart würden diese Entwicklung bestätigen und sind für Rize ETF ein weiterer Beweis dafür, dass die Anleger alternative Sektoren innerhalb der sogenannten „Green Transition“ der Wirtschaft erkunden, anstatt sich allein auf das Thema der sauberen Energie zu konzentrieren.



Abflüsse aus Agrarwirtschaft, Infrastruktur und Cybersecurity

Die Abflüsse aus thematischen ETFs seit Beginn 2023 in Höhe von zwei Milliarden Dollar wurden angeführt vom Thema der Gendergerechtigkeit (-906 Millionen USD), bei dem es sich wahrscheinlich um den bereits erwähnten Trade eines einzelnen Anlegers handelte, Infrastruktur (-276 Millionen Dollar), Saubere Energie (-202 Millionen Dollar) und Agrarwirtschaft (-163 Millionen Dollar).



Bemerkenswert sei, dass der Agrarsektor noch im vergangenen Jahr Kapitalzuflüsse von 780 Millionen Dollar verzeichnete, 2023 jedoch Abflüsse in Höhe von 163 Mio. USD hinnehmen musste. Dies deutet den Rize ETF-Analysten zufolge darauf hin, dass die Zuflüsse des letzten Jahres möglicherweise taktisch motiviert waren und auf die Inflation der Lebensmittelpreise infolge des Russland-Ukraine-Konflikts zurückzuführen sind.



Mehrere, technologiebezogene Themen verzeichneten auf Jahressicht bislang ebenfalls Abflüsse, darunter befindet sich die Thematik Cybersicherheit (-85 Millionen Dollar), China Internet & E-Commerce (-68 Millionen Dollar) und Digitalisierung (-68 Millionen Dollar).





Die 10 größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs – seit Beginn des Jahres 2023 (Angaben in Millionen US-Dollar)

Quelle: Daten von etfbook.com per 31.05.2023. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.

Die Entwicklung am thematischen ETF-Markt im Mai

Auf Sicht des letzten Monats fallen neben dem von Anlegern nach wie vor favorisierten Umweltthema vor allem zwei Themengebiete auf, die Teile der Anlegerschaft neuerdings zu begeistern scheinen: Es handelt sich um das Thema Alternde Bevölkerung und das dem Islam zuzuordnende religiöse Thema der Scharia-Konformität, die 117 Millionen bzw. 49 Millionen Dollar neues Kapital einsammeln konnten. Erwähnenswert in Bezug auf das sicherlich gesellschaftlich brisante Thema der alternden Bevölkerung ist laut Rize ETF die Tatsache, dass es sich hierbei um einen einzelnen Trade mit einem ETF handelte und nicht um einen breit zu beobachtenden Anlagetrend. Im Einzelnen sieht das Ranking der Top 5-Zuflüsse im Mai so aus:

1. Alternde Bevölkerung: 117 Millionen Dollar

2. Scharia-Konformität: 49 Millionen Dollar

3. Kreislaufwirtschaft: 25 Millionen Dollar

4. Wasser: 23 Millionen Dollar

5. E-Mobilität und Batterien: 17 Millionen Dollar

Zwar haben Anleger das Thema Saubere Energie aus dem Blick genommen, dennoch investierten sie weiterhin ersichtlich in grüne Übergangsthemen und bestätigen damit diesen starken Trend im bisherigen Jahresverlauf. Dies zeigt sich an den Zuflüssen in die Bereiche Kreislaufwirtschaft (25 Millionen Dollar), Wasser (23 Millionen Dollar), Elektrofahrzeuge und Batterien (17 Millionen Dollar) sowie Klima und Umwelt (5 Millionen Dollar). Investoren scheinen zunehmend skeptischer gegenüber Nischenthemen oder neuen, noch nicht bewährten Geschäftsmodellen. Sie verlagern ihren Fokus offenbar auf Themen, die am Markt bereits etablierter sind und bei denen die Mehrheit der Unternehmen über bewährte Geschäftsmodelle verfügt.

Kapitalabflüsse im Mai: Agrarwirtschaft an erster Stelle, Cybersicherheit und Robotics, Automation und KI aufgrund von Gewinnmitnahmen

Die Kapitalabflüsse des vergangenen Monats von insgesamt 299 Millionen Dollar betreffen in erster Linie thematische ETFs der Agrarwirtschaft (-41 Millionen Dollar), die nach einer starken Performance im vergangenen Jahr nun eine Kehrtwende erleben. Daneben haben im Mai die Themen Cybersicherheit (-38 Millionen Dollar) und das auf Jahressicht immer noch beherrschende Thema Robotics, Automation und KI (-36 Millionen USD) trotz positiver Jahresperformance 2023 die meisten Abflüsse notiert. Rize ETF zufolge könnte dies an den Anlegern liegen, die erst zu Jahresbeginn in diese Fonds eingestiegen waren und nun Gewinne mitnehmen wollten.

Die 10 größten Gewinner und Verlierer unter den thematischen UCITS-ETFs im Mai (Angaben in Millionen US-Dollar)

Quelle: Daten von etfbook.com per 31.05.2023. Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.

###

Warnung vor dem Kapitalrisiko

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Die Fonds können in einer oder mehreren europäischen Rechtsordnungen registriert oder anderweitig zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Anleger sollten die Bedingungen für die Anlage in einen Fonds (oder eine Anteilsklasse) weiterhin sorgfältig prüfen und professionelle Anlageberatung einholen, bevor sie eine Entscheidung zur Anlage in einen solchen Fonds (oder eine Anteilsklasse) treffen.

Über Rize ETF

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. Seit 2020 lanciert Rize ETF unterschiedlichste Anlagethemen. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF etwa 500 Millionen US-Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

Weitere Informationen unter https://rizeetf.com/